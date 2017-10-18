Kalp Atışı'ndan Web'e özel fragman! Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı

SHOW TV'de Cuma akşamları yayınlanan ve her bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı'nın 16. bölüm web'e özel fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünü bekleyen binlerce takipçi, merakla "Kalp Atışı yeni bölümünde neler yaşanacak?" diye soruyor. Peki Kalp Atışı'nın 16. bölümünde neler yaşanacak? İşte Kalp Atışı web'e özel fragmanı ve detaylar...

KALP ATIŞI'NDA NEFESLER TUTULDU

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı’ndan Web’e özel klip yayınlandı. Dizinin bu Cuma ekrana gelecek bölümünden çok özel sahnelerin derlendiği tanıtım yeni bölüme duyulan merakı arttırdı.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın yeni bölümü 20 Ekim Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

KALP ATIŞI'NIN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Her bölümüyle reytinglerde zirveye oturan ve sosyal medyada en çok konuşulanlar listesinde yer alan Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 15. bölümünde;

Ali Asaf yerde baygın halde bulduğu Eylül’ü apar topar hastaneye getirip, tedavisini sağladı. Kendine gelen Eylül, Cihan tarafından hediye gelen arabayı geri götürmek için sinirle galeriye gitti. Galeriden çıkacağı sırada Cihan’la hesaplaşmak için gelen silahlı saldırganlarla karşılaştı.

Silahlı çatışmanın ortasında kalan Eylül’ü özel harekat kurtarmaya geldi. Heyecanın eksik olmadığı bölümde içerde rehin kalan Eylül, yaralı saldırgana müdahale etmeye çalıştı. Eylül yaralanan çocuğu dışarı çıkarırken Ali Asaf yaralıya yardım etmek için içeri girdi.

Özel harekatın yardımıyla tehlikeden kurtulan Ali Asaf ve Eylül büyük şok yaşadı. İpek, babasının suçsuz olduğuna inanmayarak onu polise teslim etti. Kolunu kaybetmenin acısıyla saldırganlaşan Selim’in en büyük destekçisi Ali Asaf ve Esra oldu. Ziyanur’un avukatının Eylül’ün hastanenin yeni ortağı olduğunu açıkladığı final sahnesi ise bölüme damga vurdu.

kalp atışı

Kalp Atışı 16. bölüm fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

Kalp Atışı webe özel fragman