Kalp Atışı'ndan web'e özel fragman - Kalp Atışı 18. bölüm fragmanında şok detay

SHOW TV'de her Cuma akşamı izleyicinin karşısına çıkan ve izleyenlerden tam not alan Kalp Atışı'nın yeni bölümü büyük merakla bekleniyor. Ali Asaf ve Eylül arasındaki aşk hikayesini konu edinen Kalp Atışı'ndan web'e özel klip yayınlandı! İşte Kalp Atışı web'e özel fragmanı...

KALP ATIŞI'NDA İŞLER KARIŞIYOR

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı’ndan Web’e özel klip yayınlandı. Dizinin bu Cuma ekrana gelecek bölümünden çok özel sahnelerin derlendiği tanıtım yeni bölüme duyulan merakı arttırdı. Ameliyata hazırlanan Alp’in ve Ali Asaf’ı eski eşine sarılırken gören ve yıkılan Eylül’ün neler yapacağı heyecanla bekleniyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın yeni bölümü 3 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Kalp Atışı'nın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 17. bölümünde;

İpek’in kaybolması her şeyi alt üst etmiştir. Hastanede de sular durulmaz. Eylül’ün hastanenin en büyük hissedar olması Sinan’ı iyice çileden çıkarmıştır. Babası Süleyman’la beraber bu kez başka bir oyunun peşindedir.

Kurban Oğuz olur ama herkesi şok edecek bir hamleyle dengeleri bir kez daha değiştirir. Diğer tarafta Ali Asaf ve Eylül arasındaki aşk tüm engelleri aşıp mutlu bir noktaya gitmektedir.

Önce hastanedeki bebek sonra Ali Asaf’ın beklenmedik sürprizi Eylül’ün gözlerini dolduracaktır. Bu kez mutlulukla...

KALP ATIŞI OYUNCU KADROSU

Gökhan Alkan (Ali Asaf Denizoğlu karakteri)

Öykü Karayel (Eylül Erdem karakteri)

Ali Burak Ceylan (Oğuz Dağçakrak karakteri)

Hakan Gerçek (Sinan Tunç karakteri)

Fatih Dönmez (Selim Can karakteri)

Merve Çağıran

Tuğçe Kumral

Burcu Türünz (Esma Sancak karakteri)

Başar Doğusoy (Samet Tok karakteri)

Selahattin Paşalı (Alp Sungur karakteri)

kalp atışı

Kalp Atışı 18. bölüm fragmanı

Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı

Kalp Atışı webe özel fragman

Kalp Atışı oyuncuları