Kalp Atışı'ndan Web'e özel tanıtım

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı’ndan Web’e özel klip yayınlandı. Dizinin bu Cuma ekrana gelecek bölümünden çok özel sahnelerin derlendiği tanıtım yeni bölüme duyulan merakı arttırdı. Sinan’la karşı karşıya gelen Ali Asaf’ın, yaralanan İpek’in ve kolunu kaybetmenin acısıyla saldırganlaşan Selim’in neler yapacağı heyecanla bekleniyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Seda Akman, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın yeni bölümü 27 Ekim Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kalp Atışı’nın Web’e özel klibi!