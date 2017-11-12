Kalp Atışı'nın 20. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Kalp Atışı’nın geçtiğimiz Cuma akşamı ekrana gelen 19. bölümünde Nazlı kocası Can’ın omuriliğinde bir tümör olduğunu söyleyerek Ali Asaf’tan yardım istedi. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Alp, Esma’ya sürpriz evlenme teklifini gerçekleştirmek için Samo’dan destek aldı. Oğuz ve İpek arasındaki bağ ise giderek güçlendi. Can’ın zorlu ve saatler süren ameliyatına giren Ali Asaf, Eylül’ün de desteğiyle ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi. Eylül ve Ali Asaf karşılarında güllerle bezenmiş asansörü görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Eylül’ün günlerdir beklediği an güzel bir tesadüfle taçlanmıştı. Evlilik yüzüklerini çıkaran Eylül’ün, Ali Asaf’la yüzükleri taktığı romantik dakikalar izleyenleri etkilerken Alp, Esma ile birlikte hazırladığı sürprizin içerisinde Eylül ve Ali Asaf’ı görünce büyük bir şok yaşadı.





Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı, senaryosunu Makbule Kosif, Eda Tezcan, Melis Veziroğlu Yılmaz, Meryem Demirli ve Ahmet Ruhan Arca’nın yazdığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Tuğçe Kumral, Fatih Dönmez, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz ve Erdem Kaynarca eşlik ediyor.



Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 17 Kasım Cuma saat 20.00'de Show TV'de!



İşte " Kalp Atışı"nın 20. Bölüm Tanıtımı!

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Kalp Atışı 20.Bölüm fragmanı

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