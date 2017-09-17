Kalp Atışı'nın Web'e özel klibi yayınlandı!

Show TV’nin büyük beğeni toplayan dizisi Kalp Atışı’ndan Web’e özel klip yayınlandı. Eylül ve Sinan’ın karşı karşıya geldiği, herkesin tarafını seçtiği çok özel görüntülerden oluşan klipte Ali Asaf’ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın yeni bölümü 22 Eylül Cuma saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Kalp Atışı’nın Web’e özel klibi!