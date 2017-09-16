Kalp Atışı reytinglerde yine birinci! Kalp Atışı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SHOW TV'de Cuma akşamları büyük beğeniyle izlenen ve her bölümü büyük merakla beklenen Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen 11. bölümüyle yine reytinglerde birinciliği üstlendi.

Kalp Atışı, dün akşam ekrana gelen 11. bölümüyle yine izleyicilere heyecanlı dakikalar yaşattı. Dizi, AB’de 8,32 izlenme oranı (rating), 25,00 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 6,84 izlenme oranı (rating), 19,76 izlenme payı (share) ile birinciliği göğüsledi. Merakla beklenen bölümün başlamasıyla birlikte #5dakika etiketinin zirveye yerleştiği Twitter’da izleyiciler, etiket üzerinden yorumlarını paylaştı. Twitter'ın Türkiye gündeminde 11 saat 30 dakika TT listesinde kaldı.

ALİ ASAF VE EYLÜL ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR!

Kalp Atışı’nın dün akşam ekrana gelen 11. bölümünde;

Eylül, Sinan’dan duydukları karşısında büyük bir şok yaşadı. Uzun süre kendine gelemeyen ve her şeyi sorgulamaya başlayan Eylül ile Ali Asaf ile arasında soğuk rüzgarlar esti. Ali Asaf ve Eylül’ün trafik kazası geçiren ve arabada sıkışan hastaya yaptığı etkileyici müdahale heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Bu sırada kardeşi İpek’le tanışan Eylül büyük bir sürpriz yaşadı. Sinan’ın Eylül’e nefretinin giderek arttığını gördüğümüz bölümde, Fatih’te Bahar’ın acısını atlatamayarak büyük bir travma yaşadı. Fatih, yaşadığı acıyla saldırganın yanına gitti ve boğazına bıçak dayadı.

Fatih’in kendisini vazgeçirmeye çalışan Ali Asaf’a “yapılan kötülük yapanın yanına kar kalıyor. Kendi adaletimizi kendimiz sağlamak zorundayız. Başka yolu yok!” dediği final sahnesi nefesleri kesti.

YENİ BÖLÜMDE İZLEYİCİLERİ NELER BEKLİYOR?

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Kalp Atışı dün akşam ekrana gelen bölümüyle yine izleyenlerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Her bölümü soluksuz izlenen ve izleyenleri ekran başına kilitleyen Kalp Atışı’nın yeni bölümünde Ali Asaf, Fatih’i engelleyebilecek mi, Eylül ile Ali Asaf’ın aralarında neler olacak sorularına yanıt aranacak.

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aytaç Çiçek’in yaptığı Kalp Atışı’nın başrollerinde; Gökhan Alkan ve Öykü Karayel’e Ali Burak Ceylan, Merve Çağıran, Hakan Gerçek, Fatih Dönmez, Barış Aytaç, Metin Coşkun, Devrim Atmaca, Hasan Şahintürk, Selahattin Paşalı, Başar Doğusoy, Burcu Türünz, Erdem Kaynarca ve Vedat Erincin eşlik ediyor.

Kalp Atışı’nın merakla beklenen yeni bölümü 22 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de!

kalp atışı

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Kalp Atışı yeni bölüm

Kalp Atışı 11. bölüm