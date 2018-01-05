SHOW TV'de Cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlanan her bölümüyle büyük beğeni toplayan fenomen dizi Kalp Atışı, bu akşam yayınlanacak mı? sorusuyla gündemde. Kalp Atışı en son yayınlanan 26. bölüm ile izleyicileri ekranlara kilitlemişti. 26. bölümü kaçıran izleyiciler de "Kalp Atışı 26. bölüm izle" aramasını yapıyor. Peki Kalp Atışı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kalp Atışı 26. bölüm izle!

KALP ATIŞI YENİ BÖLÜMÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kalp Atışı 27. yeni bölümü bu akşam SHOW TV ekranlarında olmayacak. Yılbaşından sonraki hafta olduğu için bu hafta dizilerin yeni bölümleri yayınlanmıyor.

KALP ATIŞI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Başrollerini Gökhan Alkan ve Öykü Karayel'in paylaştığı Kalp Atışı, dün akşam yayınlanan 26. bölümüyle izleyicilerden tam not aldı. Yayınlanan 26. bölüm sonrasında izleyiciler yeni bölümde neler yaşanacağı hakkında ipuçları edinmek için yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Kalp Atışı 27. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak kısa süre içinde yayınlanacak ve izleyicilere yeni bölüm hakkında ipuçları verilecek.

KALP ATIŞI 26. BÖLÜM

Sultan’ın tuzağına düşen Çetin hastanede ölümle pençeleşirken, Ali Asaf da hem Çetin’i hayata döndürmeye çalışmakta hem de Eylül ile ilişkilerini normalleştirmeye uğraşmaktadır. Babasının ölümü sonrası İpek’in kendisine karşı ördüğü duvarı yıkmak isteyen Eylül ise eşi ve kardeşi arasında kalmaktan oldukça mutsuzdur.

KALP ATIŞI 26. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yapışık ikizler hayatlarının en önemli kararını alma arifesinde büyük ikilem yaşarken, Eylül’ün geçmişinden gelen bir hasta bu zor dönemde Eylül için en büyük moral kaynağı olur.

Sultan’ın organize ettiği yılbaşı yemeğinde bir araya gelen doktorların keyifli geçen gecesi Ali Asaf’ın Eylül’e yaptığı sürpriz teklif sonrası gergin bir hal alırken; Sinan’ın Çetin üzerinden yaptığı planları da hiç beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

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