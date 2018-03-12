Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği'nde görev yapan 4 hekim, günün yorgunluğunu, stresini keman, ney, gitar ve klarnet çalarak atıyor.
AA'nın haberine göre; kemanı yıllardır elinden bırakmayan Prof. Dr. Ahmet Fatih Özyazıcıoğlu, klarnet çalabilen kalp damar cerrahisi uzmanı Burak Erdolu, gitar çalan Temmuz Taner ve ney üfleyen Emre Kaymakçı, bu hobileriyle veya müzik yetenekleriyle dikkati çekiyor.
Günde yüzlerce hastayla ilgilenilen cerrahide görevli Prof. Dr. Özyazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, ilkokulda müzikle tanıştığını söyledi.
Özyazıcıoğlu, ortaokulda Erzurum'da bir halk oyunları derneğinin korosunda bağlama çalmaya başladığını ancak gönlünün hep kemandan yana olduğunu ifade etti.
Zaman içinde bir keman aldığını ve Erzurum'da amatör korolarda faaliyette bulunduğunu anlatan Özyazıcıoğlu, şöyle konuştu: " Ankara'da üniversite okurken değerli müzisyenlerle tanışma imkanım oldu. Onlardan feyiz aldım. Üniversite eğitiminin ardından Erzurum'a döndüğümde TRT'de akitli sanatçı sınavını kazandım. TRT akitli sanatçılar korosunda yaklaşık 15 yıl keman çaldım. Fakültedeyken yurtta odama girdiğimde paltomu çıkarmadan keman çalardım. Kemana olan bu sevgim halen devam ediyor. Günün yorgunluğunu keman çalarak atıyorum."
"STRESTEN UZAKLAŞMAK İÇİN KLARNET ÇALIYORUM"
Klarnet çalabilen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Burak Erdolu da iyi bir müzik dinleyicisi olduğunu dile getirdi. Erdolu, yaklaşık 3 yıl önce klarnet çalmaya karar verdiğini anlatarak, şunları kaydetti: "Kendime bir klarnet temin ettim. Kısa bir süre ders aldım ama genellikle kendi kendime çaldım. İşte yaşadığımız stresten biraz uzaklaşmak için klarnet çalıyorum. Öyle profesyonel olarak değil genellikle evde tek başıma çalıyorum ama arkadaşlar arasında da çalıp kendimizi dinlendirip eğlendiriyoruz. Klarnet üzerinde daha fazla ilerlemeyi isterim ama hekimliği seviyorum. Bundan dolayı günde en fazla bir saat klarnete vakit ayırabiliyorum."
"STRESLİ ORTAMI RAHATLATIYOR, BİZE RİTİM KAZANDIRIYOR"
Doktorlardan Temmuz Taner de gitar çalmaya lisede başladığını anlattı.Tıp fakültesinde kurdukları gruplarla günün yorgunluğunu attıklarını ifade eden Taner, "Bazen kendi aramızda çalıp bazen de küçük mekanlarda sahne aldık. Genel olarak müzik dinlemeyi ameliyathanede bile seviyoruz. O stresli ortamı rahatlatıyor, bize ritim kazandırıyor. Eve gidince de günün yorgunluğunu gitar çalarak atıyorum. Bazen arkadaşlarla bir araya gelip müzik aletleri çalarak eğleniyoruz" dedi.
"BİR ARAYA GELİP ETKİNLİK YAPMAYI PLANLIYORUZ"
Emre Kaymakçı da klasik Türk müziği ve Mevlevi felsefesine olan ilgisinden dolayı ney üflediğini söyledi.Ankara'da bir süre ney konusunda ders aldığını dile getiren Kaymakçı, "Şu an amatör düzeyde ney çalıyorum. Bir müzik aletiyle uğraşarak bu yoğunluktan kaçıp kendimizi deşarj ediyoruz. Müzik aletlerimizi şimdiye kadar hep bireysel çaldık. Bundan sonraki süreçte buradaki doktor arkadaşlarla bir araya gelip etkinlik yapmayı planlıyoruz" diye konuştu.
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