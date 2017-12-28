Hem genel sağlığımızın korunmasında hem de hastalıklarla savaşmada egzersizin de ilaç gibi geldiği bir gerçek. Dolayısıyla 7’den 77’ye herkesin fiziksel olarak aktif olması sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarından biri. Kardiyoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Serkan Duyuler, özellikle de kalp sağlığımızın korunmasının temelinde düzenli egzersizin bulunduğunu söylüyor. Ancak doğru şekilde, doğru sürede ve doğru egzersizle...
Hareketsiz yaşam tüm dünyayı etkilediği için bu doğrultuda savaş verilmeye devam ediyor. Çünkü fiziksel aktivite ömrü uzatan, zindeliği artıran, kalp sağlığını olduğu kadar ruh sağlığını da iyileştiren önemli bir etmen olarak gösterilmesine karşın ne yazık ki bu konuya hak ettiği değer verilmiyor.
Ancak hangi yaşta olunursa olunsun harekete geçmek için geç değil... Avrupa Kardiyoloji Derneği, kalp damar hastalıklarından korunmak için her yaştaki sağlıklı bireyin fiziksel aktiviteye başlamasını öneriyor. Yrd. Doç. Dr. Duyuler, “Yağ yakılması ve fazla kilodan kurtulma, kan basıncı kontrolünü kolaylaştırır, iyi kolesterolünüzü yükseltir, kötü kolesterolünüzü düşürebilirsiniz” dedi.
Genç veya sporcu olmak gerekmiyor
Egzersiz yapmak için genç veya sporcu olmak da gerekmiyor. Kondisyon genel olarak düşük olsa ve uzun süredir hareketsiz yaşansa bile tempoyu ve egzersiz sıklığını yavaş yavaş arttırarak istenilen düzeye zamanla ulaşmak mümkün olabiliyor. Başlangıç aşamasında haftada en az 150 dakika orta yoğunluklu veya 75 dakika yoğun aerobik öneriliyor. Bu aktivitenin de haftanın 4-5 gününe yayılarak yapılmasında yarar görülüyor.
Zamanla orta yoğunluklu aktivitenin 300 dakikaya, yoğun fiziksel aktivitenin de 150 dakikaya artırılması ek yarar sağlıyor. Bununla birlikte, aktif olabilmek için her fırsatın değerlendirilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar asansör kullanımının azaltılması, merdivenlerin daha çok kullanılması ve yürüyerek gidilebilecek yerlerde otomobil kullanımından kaçınılması da doğru davranışlar olarak listeleniyor.
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