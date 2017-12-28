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Hareketsiz yaşam tüm dünyayı etkilediği için bu doğrultuda savaş verilmeye devam ediyor. Çünkü fiziksel aktivite ömrü uzatan, zindeliği artıran, kalp sağlığını olduğu kadar ruh sağlığını da iyileştiren önemli bir etmen olarak gösterilmesine karşın ne yazık ki bu konuya hak ettiği değer verilmiyor.