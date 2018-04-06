Kardiyoloji Uz. Dr. Gürhan Günay, kalp krizinin daha çok yemeklerden sonra olduğuna dikkat çekerek, "Yürüyüş, yüzme gibi sporları ağır yemeklerden sonra tavsiye etmiyoruz" dedi.
İHA'nın haberine göre; kalp ve damar hastalıklarının, dünya genelinde ilk sıradaki yaşam kaybı sebeplerinden olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Günay, "Kalp hastalıkları tüm yaş gruplarında görülebilmektedir. Özellikle, şeker, tansiyon hastaları, aşırı sigara kullanımı ve ailesinde kalp rahatsızlığı olan kişiler kalp hastalığına daha yatkındır. Fakat genç yaşta şeker düzeyi ve kolesterolü çok yüksek olan kişilerde de erken yaşta kalp krizi riski görülmektedir" açıklamasında bulundu.
"AVRUPA'DA İLK SIRADAYIZ"
Kalp hastalıklarının, erkeklerde kadınlara oranla daha sık görüldüğünü kaydeden Dr. Günay, "Türkiye, kadınlarda kalp hastalıklarından ölümlerde, Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. Ülkemizde kadınların kalp hastalığından yaşam kaybı oranları oldukça yüksek" ifadelerine yer verdi. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıklarının hızla yükseldiğini dile getiren Günay, sıcak havalarda sıvı kaybından kaçınılmasını gerektiğini belirterek bol sıvı tüketilmesini önerdi.
"AĞIR YEMEKTEN SONRA SPOR YAPMAYIN"
Yemek sonrası yüzme, yürüyüş ve ağır sporların tehlikeli olabileceğine de işaret eden Dr. Günay, "Yemek yedikten sonra vücuttaki kanın büyük bir bölümü bağırsaklarımızda besinlerin emilimi için kullanıldığından diğer kısımlarda kan azalıyor, dolayısıyla kalp krizi daha çok yemeklerden sonra oluşuyor. Yüzme ve yürüyüş gibi sporları ağır yemeklerden sonra tavsiye etmiyoruz" diye konuştu.
Dr. Günay, hareketli bir spor etkinliğine başlamayı düşünen herkesin ekokardiyografi ve elektrokardiyografi kontrollerini yaptırmasının hayati önem taşıdığını bildirdi.
"AKDENİZ MUTFAĞI KALP DOSTU"
Şeker ve tansiyon hastalarının düzenli kardiyolojik kontrollerinin yapılmasının önemine de vurgu yapan Dr. Günay, "Sigaradan kaçınmalıyız. Diyet bu noktada önemli. Akdeniz tipi dediğimiz yeşilliklerin ağırlıkta olduğu, kırmızı eti kontrollü tüketmeliyiz. Balık ve tavuk etini rahatlıkla yiyebiliriz" dedi.
"ARI SOKMASI KALP KRİZİNE NEDEN OLABİLİR"
Bahar mevsimi ile birlikte havaların ısınmasına bağlı olarak açık alanlarda arı sokma tehlikesine de değinen Dr. Günay, son dönemde arı sokmasının kalp krizine neden olduğu şeklindeki ifadelere de açıklık getirdi. Dr. Günay, "Bu bir sendrom diye de geçer. Kişinin kalp damarlarında bir darlık söz konusu olabilir ve bu bir şikayete yol açmayabilir. Özellikle ileri yaşta bir çok kişinin kalp damarlarında darlık söz konusudur. Arı sokmasından sonra oradaki damarları daha da daraltıcı olabilen bazı aracılar, kalp krizini tetikleyebilir. Hatta hiç koroner kalp hastalığı olmadan da arı sokmasına bağlı olarak damarlarda büzüşme sonucu kalp krizi gelişebiliyor" değerlendirmesini yaptı.
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