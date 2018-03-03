1. Amatör Küme C Grubu'nda Salihli Gücü ile oynadıkları müsabakanın 60. dakikasında oyundan alındıktan sonra kulübede kalp krizi geçiren Yeşilyurtsporlu futbolcu Ramazan Gündür, Salihli ilçesinde tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Gündür'ün cenazesi, yarın Alaşehir ilçesinde toprağa verilecek. Alaşehir ilçesinde 11 Şubat'ta Yeşilyurtspor ile Salihli Gücü arasındaki müsabakanın 60. dakikasında oyundan alınan Gündür, yedek kulübesinin bulunduğu alanda fenalaşmış ve kalbi durmuştu.

Yeşilyurtspor Teknik Direktörü Himmet Efe Cengiz'in kalp masajıyla hayata döndürülen Gündür, hastanede tedavi altına alınmıştı.