Alınan bilgiye göre, Orhan Aydın (66) idaresindeki midibüs, Kaynaşlı ilçesi D-100 Karayolu yan yolunda, sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi.

Kazada, Aydın'ı midibüste hareketsiz halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı bölgeye yakın özel bir hastaneye kaldırdı.

Aydın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüste inceleme yaparak yanma ihtimaline karşı çalışma yaptı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER