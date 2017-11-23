Kalp nakli yapılmazsa ölecek olan Savaş Tuncer: "İnşallah iyileşirim"

Hakkarili 10 nüfuslu Tuncer ailesinin 5'inci çocuğu olan 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Savaş Tuncer, kalp nakli olmazsa ölecek.

Pehlivan Mahallesi'nde ikamet eden ve 23 Nisan İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi olan ve evde eğitim hizmeti alan Savaş Tuncer'in aniden rahatsızlanması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri seferber oldu.

İHA'nın haberine göre; evinden alınan Savaş Tuncer, hemen hastaneye ulaştırıldı. Durumu öğrenen 23 Nisan İlköğretim Okulu Müdürü Kadir Çetin de hemen hastaneye koşarak, öğrencisinin sağlığı hakkında bilgi aldı. Savaş'ın 11 yaşında ve 6. sınıf öğrencisi olduğunu ifade eden Müdür Çetin, "Savaş pırlanta gibi bir çocuk. Bu zamana kadar sağlık sıkıntılarından dolayı evde eğitim veriyoruz. Durumunu bildirdiğimiz de valimiz başta olmak üzere bütün kurum müdürlerimiz gerekli ilgiyi gösterdiler. Bunun için yardım edecek herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Savaş sağlığına kavuşarak okulda arkadaşlarıyla birlikte eğitimini sürdürecek inşallah" dedi.

"İNŞALLAH İYİLEŞİRİM"

11 yaşındaki Savaş Tuncer ise iyileşip okuluna gitmeyi ve yaşıtları gibi top oynamak istediğini ifade ederek, "İnşallah iyileşirim" ifadelerini kullandı.

"DOKTORLAR 'BUGÜN, YARIN KAYBEDEBİLİRSİNİZ' DİYORLAR"

Savaş'ın annesi Zümerya Tuncer ise 10 nüfuslu olduklarını ve eşinin işsiz olduğunu söyledi. Tuncer, "Eşim işsiz, maddi durumumuz iyi değil. Geçimimizi zor sağlıyoruz. Allah valilikten razı olsun, bize sahip çıkıyor. Çocuğumun durumu çok kötü, her fenalaştığında, doktorlar 'bugün, yarın kaybedebilirsiniz' diyorlar. Çocuğumun sağlığına kavuşması için kalp nakli olması gerekir. Valimizden ve herkesten yardım eli bekliyoruz" diye konuştu.

Savaş'ın ablası Berivan Tuncer ise devlet büyüklerinin yardımıyla kardeşinin iyileşmesini, okula gitmesini ve arkadaşlarıyla top oynamasını istediğini belirtti.

VALİLİK VE BELEDİYE HAREKETE GEÇTİ

Tuncer ailesine her türlü desteği sağlayan Hakkari Valiliği ise yardımlarının süreceğini, 11 yaşındaki Savaş'ın sağlığına kavuşması için devrede olduklarını bildirdi. Durumu öğrenen Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, çocuğun sağlığına kavuşması için gerekli yerlerle irtibata geçeceğini söyledi. Savaş'ı tedavi eden doktorlar ise acilen kalp nakli olması gerektiğini belirterek, durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini belirttiler. Hastanede gerekli müdahalesi yapılan Savaş, ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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