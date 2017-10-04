Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kalp sağlığını korumak için haftada 3 gün en az yarım saat yürümek gerektiğini belirterek, "Özellikle akşam yemeklerden sonra oturmak yerine yüremek lazım. Az yemek, çok hareket gerekiyor." dedi.

Özdemir, dünyada en fazla ölümün kalp damar hastalıklarından kaynaklandığını söyledi.

Hastanelerin acil bölümlerine başvuru sıralamasında da dünyada kalp hastalıklarının birinci sırada yer aldığı belirten Özdemir, "Amerika'da her yıl, 1 milyon 600 bin kişi acillere kalp rahatsızlığı nedeniyle gidiyor. Bunların yaklaşık 300 binden fazlasının damarları tam olarak tıkalı olan hastalar. Geri kalanı ise kısmen tıkalı olan hastalar. Bu hastaların yaklaşık 200 bini ise hayatın kaybetmekte. Türkiye'de ise her yıl yaklaşık 300 bin kişi göğüs ağrısı nedeniyle acil polikliniklerine başvuruyor. Türkiye'de kalp krizi ile gelen hastaların ölüm oranı neredeyse 100 bini bulmakta." diye konuştu.

Kalp hastalından ölenlerin oranlarının dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye'nin ön sıralarda yer aldığının altını çizen Özdemir, özellikle kadınlarda Türkiye'nin Avrupa'da 1. olduğuna dikkati çekti.

"HER ŞEY YENEBİLİR AMA AZ VE ÖZ YEMEK YENMELİ"

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesi için tavsiyelerde bulunan Özdemir, şöyle konuştu: "Sigara içmeyecek, tansiyonu kontrol altına alacak. Tansiyon hastaları tuzu ve turşuyu çok azaltanacak. Yağlı yiyeceklerden uzak durulacak. Seker hastalığı olanlar şekeri aza indirecek. Akdeniz diyetinin uygulanlanması lazım. Yeşil meyve ve sebze tüketimi artırılacak. Çok ağır yemekler yenmemeli. Sulu yemekler tüketilecek. Herşey yenebilir ama az ve öz yemek yenilecek. Kararında yemek lazım. Bol bol hareket etmek gerekiyor. Yürümek, yüzmek bisiklete binmek çok önemli. Durağan bir yaşama sahibiz. Her yere araba ile gidiliyor. Sürekli bir bilgisayar başındayız. Kilo alınıyor ve alınan kilolar verilemiyor. Azar azar yemek, çok hareket etmek gerekiyor. Hareket kişinin bünyesine göre yapılmalı. İmkan varsa işe yürüyerek gitmek gerekiyor. Haftada 3 gün en az yarım saat yürümek lazım. Özelliklera akşam yemeklerden sonra oturmak yerine yürümek lazım. Yemek yedikten sonra yatmamak lazım. Akşam yemeklerini az yemek lazım. Az yemek, çok hareket gerekiyor. Tıka basa karnı doyurup televizyon karşışına oturmamak gerekir."

Özdemir, kalp sağlığı için sıvı alımının önemine de vurgu yaparak, "Su, ayran çok içilmeli. İlla şekerli birşey içilekse limonata içilmeli." dedi.