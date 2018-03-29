Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. Kalp ve damar hastalıklarının ana risk faktörlerini hipertansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol ve sigara kullanımının oluşturduğunu vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Sağlıksız beslenme ve hareketsiz yaşam şekli nedeniyle obezite, şeker hastalığı ve diyabet hızla yaygınlaşırken kalp ve damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden biri olan hipertansiyon ülkemizde ne yazık ki her 3 yetişkinden birinde görülüyor, 65 yaşından sonra ise bu oran 3’te 2’ye yükseliyor” açıklamasında bulundu.

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ÖLÜMLERİN 17,5 MİLYONU KALP VE DAMAR HASTALIKLARINA BAĞLI

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2012 yılında tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2’si yani yaklaşık 17,5 milyonu kalp ve damar hastalıkları nedeniyledir. Bu ölümlerin 7,4 milyonunun kalp krizine, 6,7 milyonun ise inmeye bağlı olduğunun altını çizen Dr. Zor, “Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) istatistiklerine göre Türkiye genelinde 2016 yılında meydana gelen yüzde 39.8'inin nedeni kalp ve damar hastalıkları. 408 bin 782 ölümün 162 bin 876'sı bu sebeple olurken, bu hastalığı yüzde 19.7 ile kanser ve yüzde 11.9 ile solunum sistemi hastalıkları izledi” dedi.

Dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşen ölümlerin yüzde 40.5’inin "iskemik kalp", yüzde 23.6’sının ise inme nedeniyle kaynaklandığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayşegül Karahan Zor, “Plak gelişimi nedeniyle daralma ya da tıkanmaya bağlı hastalıklar kalbi besleyen damarlarda koroner arter hastalığı, beyni besleyen damarlarda serebrovasküler hastalığı, bacak damarlarında ise periferik damar hastalıkları adını alır ki tüm bu hastalıklar kalp ve damar hastalıklarını oluşturur” şeklinde konuştu. Dr. Ayşegül Karahan Zor, sağlıklı kalp ve damar sağlığı için 5 öneri paylaştı.

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SAĞLIKLI KALP VE DAMARLAR İÇİN 5 ÖNERİ!

1- Sağlıklı beslenme: Sebze ve meyve çok, kırmızı et az tüketilmeli. Süt ve süt ürünleri az yağlı tüketilmeli. Haftada 2 porsiyon somon, sardalya, uskumru gibi omega 3 ‘ten zengin balık tüketilmeli.

2- Sigara: Sigara ne kadar erken yaşta bırakılırsa o kadar kaliteli yaşam süresi kazandırır.

3- Hareket: Haftada en az 2.5 saat orta tempoda ya da 1.5 saat tempolu yürüyüş ya da koşu yapılmalı.

4- Diyabetik yani şeker hastalığı olan kişilerin kan şekeri düzeylerinin iyi olması, kontrol altında olması hayati öneme sahiptir. Yüksek şeker damar sisteminin en büyük düşmanıdır. O nedenle bu hastalar mutlaka düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeli, ilaçlarını düzenli kullanmalı ve beslenmelerine çok dikkat etmeliler.

5- Kan basıncı yüksek olan hipertansiyon hastalarında da tansiyonun kontrol altında olması gerekiyor. Düzenli egzersiz, tuz alımının kısıtlanması, sebze ve meyve tüketiminin artması ilaçların yanı sıra tansiyonu düşürmeye yarayan yaşam tarzı önlemleridir.

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