İçine tüm aşkınızı kattığınız, ellerinizle hazırladığınız bir tatlıyı hangi sevgili reddedebilir? Üstelik içerisinde ufak bir sürpriz varsa... İşte içi kalpli Sevgililer Günü kekleri tarifi ve malzemeleri...

Ahududulu içi kalpli Sevgililer Günü kekleri malzemeler

Yarım paket vanilyalı hazır kek karışımı

1 tatlı kaşığı ve 1 çay kaşığı ahududu esansı

Kreması için

25 gram tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı krema

Üzeri için

Şeker hamuru

Ahududulu kalpli Sevgililer Günü kekleri nasıl yapılır?

Vanilyalı hazır kek karışımını paketin üzerindeki tarife göre hazırlayın. Yarım su bardağı kadarını ayırın. Üzerine 1 tatlı kaşığı ahududu esansı ilave edip karıştırın. Karışımı yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın.

Soğuyan pembe kekleri kalp şekilli bir kurabiye kalıbı yardımıyla kesin. Kalan vanilyalı kek karışımını hafif yağladığınız muffin kalıplarına yarısını dolduracak kadar aktarın. Üzerine kestiğiniz kalpleri dik olarak yerleştirip kalan harcı paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika kadar pişirip fırından alın.

Frosting yani krema için ayrı bir karıştırma kabında tereyağı ve kalan bir çay kaşığı ahududu esansını ve kremayı ekleyip tüm malzeme iyice özdeşleşene kadar çırpmaya devam edin. Yağlı kağıttan yaptığınız bir külahın içine doldurun. ve külahın ucunu biraz kesin. Ve kremayla keklerin üzerini süsleyin. Arzuya göre şeker hamurundan kestiğiniz kalpleri keklerin üzerine yerleştirin. İçi kalpli ahududulu Sevgililer Günü kekleriniz hazır!

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