Kamatamare Sanuki - Fagiano Okayama maçı öncesi rakamlar

Kamatamare Sanuki ve Fagiano Okayama, 23 Haziran 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 12:00. Maç öncesi Kamatamare Sanuki 12 puanla 22. sırada, Fagiano Okayama 30 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fagiano Okayama son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 162 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kamatamare Sanuki kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.10, Fagiano Okayama sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler.

Kamatamare Sanuki önceki hafta Nagoya mücadelesinde 0-2 yenildi.

Fagiano Okayama ise Fukuoka maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Kamatamare Sanuki, 5 gol attı ve 13 gol yedi.

Fagiano Okayama ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Fagiano Okayama, 8 gol atarken 8 gol yedi.