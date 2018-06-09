Kamatamare Sanuki - FC Gifu maç önü

Japonya J2 Lig maçında Kamatamare Sanuki ile FC Gifu, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 08:00. Kamatamare Sanuki 11 puana sahip olarak 22. sırada yer alırken FC Gifu 25 puanda ve 8. sırada. Kamatamare Sanuki, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. FC Gifu, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 263 kodlu maçı oynayanlar; Kamatamare Sanuki galibiyet oranı 3.70, beraberlik oranı 3.20, FC Gifu galibiyet oranı 1.65.

Kamatamare Sanuki son hafta oynanan Nagoya maçında 0-2 yenildi.

FC Gifu ise Yamagata maçında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Kamatamare Sanuki, 5 gol attı ve 12 gol yedi.

FC Gifu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. FC Gifu, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.