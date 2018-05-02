Kamatamare Sanuki - Yokohama FC sahaya çıkıyor

Kamatamare Sanuki ve Yokohama FC, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 09:00. Maç öncesi Kamatamare Sanuki 10 puanla 20. sırada, Yokohama FC 17 puanla 7. sırada bulunuyor. Kamatamare Sanuki son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Yokohama FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 523 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Kamatamare Sanuki kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Yokohama FC sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Kamatamare Sanuki son haftadaki Nagoya müsabasında 0-2 yenildi.

Yokohama FC, JEF United Chiba karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kamatamare Sanuki, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Kamatamare Sanuki, kendi sahasında 4 gol attı, 7 gol yedi.

Yokohama FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Yokohama FC, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.