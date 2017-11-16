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Kamboçya'da iktidar partisine üye yargıç ana muhalefet partisini lağvedebilir

Kamboçya Yüksek Mahkemesi ülkedeki ana muhalefet partisini lağvetmeyi görüşecek. Davanın başvurusu ise Başbakan Hun Sen tarafından yapıldı. Davaya bakan yargıcın iktidar partisine üye olması nedeniyle hükümetin lehine bir karar vermesi bekleniyor.

16.11.2017 - 10:49 | Güncelleme:
- AFP
Başbakan Hun Sen, mahkemenin muhalefeti yasaklayacağı üzerine hayatı pahasına bahse gireceğini söyledi

Kamboçya Yüksek Mahkemesi ülkedeki ana muhalefet partisini lağvetmeyi görüşecek. Davanın başvurusu ise Başbakan Hun Sen tarafından yapıldı.

"Hükümeti devirme teşebbüsüyle" suçlanan muhalif Kamboçya Ulusal Kurtuluş Partisi (CNRP) ise iddiaları reddediyor.

Davaya bakan yargıcın iktidar partisine üye olması nedeniyle hükümetin lehine bir karar vermesi bekleniyor.

Muhalefete baskı uygulamakla eleştirilen Kamboçya'da son bağımsız gazetelerden biri de Eylül ayında hükümetin büyük vergi cezası nedeniyle kapanmak zorunda kalmıştı.

CNRP, iktidardaki Kamboçya Halk Partisi'nin en büyük rakibi olarak görülüyor. Parti, 2013'teki seçimin ardından gücünü daha da artırmış, 2018'de gerçekleşecek genel seçim öncesi bu yıl yapılan yerel seçimde daha yüksek oy almıştı.

CNRP'nin lağvedilmesi durumunda parti üyesi siyasetçilere beş yıl siyaset yasağı verilebilecek.

Reuters'a konuşan bir diplomat, bu hamlenin "Kamboçya'da muhalefeti yok edeceğini" söyledi.

  • Kamboçya hükümeti vergi faturasıyla gazete kapattı
- Reuters
Yüksek Mahkeme önünde yoğun güvenlik önlemi alındı

CNRP'nin lideri Kem Sokha da Eylül ayında tutuklandı ve ABD ile işbirliği içinde hükümeti devirmeyi planlamakla suçlandı. Sokha, yasalardaki ihanet suçundan yargılanıyor.

CNRP üyesi Son Chhay, yargının bağımsız olmaması nedeniyle büyük ihtimalle kapatılacağı görüşünde.

Başbakan Hun Sen ise CNRP üyesi siyasetçileri kendi partisine geçmeye davet etti.

Eskiden Kızıl Kmerler komutanı olan Hun Sen, 30 yıldan uzun süredir Kamboçya'nın başında ve dünyada en uzun süredir iktidarda olan siyasetçilerden biri.

BBC TÜRKÇE

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