Fenerbahçe forması giyen Carlos Kameni , İspanyol basınına Türkiye'deki hayatı ve ikinci lige düşen eski takımı Malaga ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Carlos Kameni, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getirirken, Malaga'ya dönüp dönmeyeceğiyle ilgili soruya da ilginç bir yanıt verdi. İstanbul'a çabuk adapte olduğunu söyleyen 34 yaşındaki tecrübeli kaleci ''İstanbul'a çabuk adapte oldum. Güzel bir şehir. Tek sorunu çok fazla trafik olması. Fenerbahçe, Türkiye'deki en iyi takım. Oyuncuların kendilerini iyi hissetmesi için her şey yapılıyor. Ailem ve ben burada mutluyuz. Yeni bir deneyim oluyor benim için. Burada daha iki yıllık sözleşmem var'' dedi.
''MALAGA'YI SEVİYORUM AMA İKİNCİ LİGE GİTMEM''
Eski takımı Malaga hakkında da konuşan ve 'İkinci lige düşen Malaga seni isterse, gider misin?' şeklindeki soruyu da yanıtlayan Kameni, ''Şu anda olmaz çünkü Fenerbahçe ile şampiyonluk mücadelesi içinde yer alma fırsatım var. Lig ve kupaları kazanmak için mücadele ediyoruz. Malaga'yı çok seviyorum ama ikinci lig, hayır kesinlikle olmaz'' yanıtını verdi.
''MALAGA'NIN DURUMUNDA HERKES SUÇLU''
Malaga'daki durumun suçlusu olarak herkesi gösteren Kameni ''Malaga'nın durumu üzücü. Burada tek bir suçlu yok. Herkes suçlu. Futbolculardan yönetime doğru gidiyor'' dedi.
''KEŞKE AYRILMAMI İSTEDİKLERİNİ BANA SÖYLESELERDİ''
Malaga'dan ayrılış süreciyle ilgili de konuşan Kameni, durumun kendinden bağımsız geliştiğini dile getirirken ''Malaga'dan ayrılık beni biraz incitti. Malaga'dan teklif almıştım. Ancak ben ayrılmayı hiç düşünmüyordum. Teknik direktör ya da sportif direktörden de ayrılmamla ilgili bir şey duymamıştım. Keşke ayrılmamı istediklerini söyleselerdi. Daha sonra da Fenerbahçe'ye transfer oldum'' ifadelerini kullandı.
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