Kameni'nin kaleci kazağına büyük tepki

Fenerbahçe'de dün akşam kaleyi koruyan Kameni’nin giydiği kaleci kazağı dikkat çekerken Sarı-Lacivertli taraftarların sosyal medyadaki tepkisi de bir anda çığ gibi büyüdü. Çünkü tecrübeli file bekçisinin giydiği kaleci kazağında Fenerbahçe arması yoktu. Gelen tepkiler iletilince devre arasında Kameni kazağını değiştirip turkuaz renkteki Fenerbahçe armalı kazakla sahaya çıktı.

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Kameni