CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Çiğli’de işçilerle buluştu, Kemalpaşa’da esnaf ve dernek ziyareti gerçekleştirdi. HT Egeli'de yer alan habere göre, toplantılarda ve ziyaretlerde hemşerilerine seslenen Sındır, “Esnafımızın borç ve vergi yükü altında ezildiğini görmeyen, zarar etmesini umursamayan iktidara oy vermeyin. Esnafın, borçlarını ödeyememesine aldırmayan, sattığı malın yerine yenisini koyamamasını umursamayan iktidara inanmayın. Türkiye’yi üretimsizliğe sürükleyen iktidarın sandıktan çıkmasına izin vermeyin. Bugün 16 milyon insanımızın yoksul, 6 milyon insanımızın işsiz olduğu bu tabloyu yaratanlara oy vermeyin. Emekliden, esnaftan, çiftçiden, üretenden ve tüm yoksullardan yana olan bir geleceği birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

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