Sütlüoğlu, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünde düzenlediği b

asın toplantısında, kurumun 2017 yılında 525 bin ton yaş çay yaprağı aldığını söyledi.

Bu yıl, yaş çay alımına geçen yıldan erken başladıklarına işaret eden Sütlüoğlu, "2018 yılı yaş çay alım kampanyasını bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. İnşallah hep birlikte güzel bir kampanya dönemini geride bırakırız. Hava sıcaklığı ay başında mevsim normallerinin üzerinde seyretti ve dolayısıyla çayda hareketlenme oldu. Yoğun yaş çay yok ama başlayacağız" diye konuştu.

Sütlüoğlu, vatandaşın tarlasına erken girmesini istediklerini dile getirerek, "Çay sahil ve yüksek kesimde birlikte geliyor. Erken gelen Kemalpaşa ve diğer yerler arasında çok fark yok. Bu da vatandaşın çayı erken toplamasının gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Fabrikalar hazır, alımlara başlayacağız" ifadesini kullandı.

Beyaz çaya çok değer verdiklerini belirten Sütlüoğlu, bundan ilaç yaptıklarını ve daha çok beyaz çaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Sütlüoğlu, erken toplamada vatandaşın zararı olmadığını vurgulayarak, toplama işleminin sürdürülmesini istedi.

"UCUZ ÇAY ALMAK İSTEYEN FİRMALARA ÇAY VERMEYİN"

Sütlüoğlu, ÇAYKUR'un günlük yaş çay alımında kapasite artışının yüzde 50'nin üzerinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Randevulu sistemle piyasayı düzenledik. Artık özel sektör vatandaşı üzecek uygulamalar yapamıyor, ucuza çay alamıyor. Artık kapasitemiz bu şartlara yetiyor. Bu sene de aynı durumdayız. Kısa sürede fiyatların açıklanacağını umuyoruz. Biz Sayın Bakanımıza ilettik. Geçen sezon vatandaşı mutlu eden fiyat açıklamıştık. Bu sezon da inşallah aynı olacak. Ucuz çay almak isteyen firmalara çay vermeyin. Biz sonuna kadar çayı almaya hazırız. Kimse tereddüt etmesin, paniğe kapılmasın."

Geçen yıl 100 bin ton kuru çay üretildiğini dile getiren Sütlüoğlu, "Stok miktarımız 55 bin tondur. Stoklarımız geçen seneye göre azaldı. İdeal stok durumuna doğru gidiyoruz. Çok az bir yolumuz kaldı. Geçen sezon toplamda 1 milyar 75 milyon lira yaş çay bedeli ödedik." dedi.

Sütlüoğlu, ihracat dahil 106 bin ton kuru çay satışı yaptıklarını bildirdi. Didi ismi altına ürettikleri soğuk çayın satışının da 113,5 milyon litreye ulaştığını anlatan Sütlüoğlu, bu rakamın 8,5 milyon litresinin dış satım olduğunu dile getirdi. Bu yıl sonunda geçen yılki satışların üzerine çıkacaklarını söyleyen Sütlüoğlu, Didi'nin bir başarı hikayesi olduğunu ifade etti.

"PİYASAYI DÜZENLEYECEK GÜCE SAHİP DEĞİLİZ"

ÇAYKUR'un 130 civarında ülkeye ihracat yaptığına dikkati çeken Sütlüoğlu, şu bilgileri verdi:

"Her sene ihracat yapılan ülke sayısını artırıyoruz. Pakistan'a bir uygulama çay fabrikası hediye ettik. 200 bin ton çay ithal ediyorlar. Pakistan'a bu konuda destek oluyoruz, çay ve Didi ihracatı yapacağız. Hindistan'a da Didi ihracatı yapacağız.

Çalışan sayımız 12 bin 362. Bu sene ilk kez işçiler en az 6 ay çalışacak. Bu tarihi bir karar oldu. İşe erken giren ile sonra giren arasında hiçbir fark olmayacak. Herkes 6 ay çalışacak.

Geçen yıl birinci sürgünde kota 400, organik üretim için ise 700 kilogramdı. Tomurcuk çay 834 kilogram olarak alındı. Bu sene bunun üzerine çıkalım istiyoruz. Tomurcuk çayları artık alım yerlerinde almaya başladık. Vatandaşın ayağına hizmeti götürdük. İstiyoruz ki çocuklar çayı tanısın, gelecekte çayına sahip çıksın. Çayımızı kendimiz toplayalım. Bunu randevulu sistem ile yapma şansımız var."

Sütlüoğlu, her dönem üreticinin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, "Birinci sürgünde vatandaşımızın mağdur olmaması, huzur döneminin devam etmesi için azami fedakarlık gösterdik ve tarihimizin en yüksek kotasını belirledik. Bu sene dönüme kota 570 kilodur. Bu, 'Birinci sürgünde vatandaşın bütün çaylarını alacağız, buna talibiz.' demektir. Açıklanacak taban fiyatın altında almak isteyenlere çay vermeyin. Biz bunu alacağız. Kapasitemiz günlük 9 bin 200 ton. Piyasayı düzenleyecek güce sahibiz. Vatandaşın sabırlı olması lazım. Randevulu sisteme uyun" dedi.

"ÇAYIMIZIN TAMAMINI ORGANİK YAPMAMIZ LAZIM"

Türk çayının organiğe çok yakın olduğuna işaret eden Sütlüoğlu, Türkiye dışında haşere zehiri kullanılmadan çay yetiştirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Çay üreticisi diğer ülkelerin ürünü toplamadan pestisit kullanmak zorunda olduğunu anlatan Sütlüoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim çayımız tertemiz. Sadece kimyasal gübre kullandığımız için organik değil. Bugün 5 bin ton üretim rakamına ulaştık ama bu yetmez. Çayımızın tamamını organik yapmamız lazım. Kimyasal gübre kullanımı toprağı bozmuş ve sağlıksız bir ortam meydana gelmiştir. Kimyasal gübreye devam edersek yakın bir zamanda hiç çay vermeyecek. Çıkışı yok ve duvara toslayacağız. Bunun tedbirini alıp organik üretime geçmeliyiz."

Sütlüoğlu, bu yıl içinde yaş haddinden emekli olacağını belirterek, siyasette yer almayı düşünmediğini de sözlerine ekledi.