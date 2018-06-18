Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Sakarya Üniversitesi kampüsünde önceki gün 5 köpeğin zehirlenerek öldürülmesiyle ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Kaan Oktar'ın aktardığı bilgilere göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada kampüste 5 yavru köpeğin ölümüyle ilgili başvuru olmamasına rağmen haberler ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldığı belirtildi. Olay yerinin Sakarya Üniversitesi içerisinde Teknokent Kuluçka Merkezi adlı binanın önünde bulunan boş arazi olduğu, köpeklerin üniversiteyle ilgilerinin olmadığı, üniversitede özel güvenlik personelince sahiplenildiği belirtildi. Olayın tüm yönlerinin titizlikle incelendiği kaydedildi.

"YAŞANAN İNSANLIK DIŞI BİR OLAYDIR"

Üniversite tarafından yapılan açıklamada da güvenlik görevlileri tarafından sahiplenilerek bakım ve beslenmeleri yapılan 4'ü yavru 5 köpeğin öldüğü, 3 yavru köpeğin tedavisinin sürdüğü belirtilerek "Olaydan sorumlu kişi/kişilerin en kısa sürede tespit edilebilmesi için Sakarya Üniversitesi, Serdivan Belediyesi ekipleri ve ilçe emniyet mensuplarının ortaklaşa çalışmaları devam etmektedir. Yaşanan, insanlık dışı bir olaydır. Sadece kampüs sınırları içerisinde olması değil, birbirimize olduğu kadar, yaşam alanlarımızda birlikte hayat sürdüğümüz her canlıya karşı sorumlu olduğumuzun bilincinde olarak sorumlu kişi ya da kişiler tespit edildikten sonra Üniversitemiz, konu ile ilgili olarak üzerine düşeni yapacaktır" denildi.



"8 YAVRU KAYIP"

Köpekleri besleyen üniversitenin güvenlik görevlisi Sibel Arın Sezer, 8 yavru köpeğin kayıp olduğunu belirterek "Tüm aramalarımıza rağmen bulamadık. Onların da zehirlenmiş olmasından şüpheleniyoruz" demişti.

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