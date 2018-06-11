Kamu işçilerinin hayatını kolaylaştıracak E-Bordro sistemi devreye girdi. E-Bordro sisteminin devreye girmesinin ardından Kamu işçileri E-Bordro sistemini ne olduğunu merak etmeye başladı. "E-Bordro nedir?", "E-Bordro nasıl kullanılır?" "E-Bordro sistemi ne işe yarar?" soruları birbirini izledi.

Peki Kamu işçilerinin hayatını kolaylaştıracağı söylenilen "E-Bordro" sistemi nedir? İşte cevabı...

"E-BORDRO NE İŞE YARAR"

E-Bordro sistemi Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandı. Sistem sayesinde Kamu işçileri maaş bilgilerini, çalışma saatlerini, fazla günleri ve mesailerini kolaylıklar internet üzerinden takip edebilecekler.

"E-BORDRO 5 BÖLÜMDEN OLUŞUYOR"

E-Bordro sistemi, 5 bölümde Kamu işçilerine hizmet veriyor.

E-Bordro sayesinde Kamu işçileri; 4C banka değişikliği, 4C bir aylık maaş tercihi, SGK tescil ve hizmet dökümü, aile yardımı bildirimi sorgulama ve 4c tescil kaydı sorgulamalarını yapabiliyorlar.

E-BORDRO'YU KİMLER KULLANABİLİR?

Peki hangi İşçiler E-Bordrosunu Görüntüleyebilir?

Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi 4/D bendi kapsamında çalışan kamu işçileri, ücret bordrolarını “İşçi e-Bordro” uygulamasında görüntüleyebilirler.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Bordro sistemi tamamen ücretsiz.

E-BORDRO SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR

E-Bordro'yu kullanabilmek için Kamu işçileri E-Devlet sistemi üzerinden "Maliye Bakanlığı e-Bordro Hizmeti" tıklayarak E-Bordro'larını görebilecekler.

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