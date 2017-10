Kamu lojmonları satın alınabilinecek

Geceyi memleketi Bayburt'ta geçiren Maliye Bakanı Naci Ağbal, partisinin 6'ncı Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde katıldı. Burada konuşan Bakan Ağbal AK Parti hükümetlerinin yatırımlarından bahsetti, ülkelerin gelişmesinde siyasi ve ekonomik istikrarın önemine vurgu yaptı.



"BÜTÇELER FAİZE GİDİYORDU"



İHA'nın haberine göre, millete hizmet edecek bütçe hazırlamayı amaç edindiklerini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 yılında yine millete hizmet edecek bir bütçe hazırlığı içerisinde olduklarını, 'Faiz bütçelerinden', 'Hizmet bütçelerine' geçtiklerini söyledi. Bakan Ağbal, şöyle konuştu:



"90'lı yıllarda hazırlanan bütçelerin yarısı faize giderdi. Neden? Çünkü o dönem ülkede siyasi ve ekonomik istikrar yoktu. Türkiye bir borç batağının içerisinde batırılmıştı. Ekonomide sürekli bir kargaşa, milletten toplanan paralar millete hizmet olarak gelmiyor bir takım başka yerlere gidiyordu. Türkiye ekonomisi bu sürdürülemezlik içerisinde 3-4 yılda bir tökezliyordu. Her tökezlediğimizde de banklar batıyor, ülke bütçesi adeta tarumar ediliyordu. Ekonomik krizler yaşanıyordu. O dönemde nasıl bütçe yapıyorlardı? Kaynak bulmak isteseniz kaynak bulamıyordunuz. IMF programları altında ihlal edilen bir Türkiye vardı. Böyle bir ortamda 100 liralık bir bütçe yapıyordunuz, yarısını faizle ayırıyordunuz. Geri kalan yarısıyla da ne yapıyordunuz? Hiçbir şey yapamıyordunuz."



Tek liste olarak gidilen kongrede Resul Kaya AK Parti Bayburt Merkez İlçe Başkanı oldu.



TORBA YASAYI DEĞERLENDİRDİ



Kongre ardından Bakan Ağbal, TBMM'ye sevk edilen ve 'Torba Yasa' olarak bilinen 'Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın içeriğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Çok farklı konuları içeren bir 'Torba Yasa' yapıldığını belirten Bakan Ağbal şöyle konuştu:



"Görüşmeler devam ediyor. Umut ediyorum ki; Torba Yasa ile ilgili görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlayacağız. Burada çok farklı konuları içeren bir Torba Yasa yapıyoruz. Özellikle vergi konusunda vatandaşlarımızın Özel İletişim Vergisi'nin aşağı çekilmesi için çok önemli bir düzenleme var. Yine biliniyor ki, emlak vergi değerlerinin tespitine getirilen yüzde 50 bir üst sınır var. Vatandaşların tarım arazilerini doğrudan satın almalarının önünü açıyoruz. Yaklaşık 54 bin adet bu şekilde yer var. Turizm sektörü açısından çok önemli düzenleme yapıyoruz. Özellikle Antalya ve Muğla yöresinde olan çok sayıda yatırımcıyı ilgilendiren bir düzenleme getiriyoruz. 1980 ve 90'lı yıllarda verilen hazineye ait yerlerin süreleri bitmeye yakın. Burada turizm yatırımcımız önünü görmek ve bu yerlerin süresinin uzatılmasını ve böylelikle bu tesislere yatırım yapmak istiyor. Bu anlamda yasayla yaptığımız düzenlemede turizm yatırımcılarımıza bu yerler için 49 yıl yeniden süre verme imkânı getiriyoruz. Bu aslında turizm sektörünün geleceği için son derece hayati ve önemli bir düzenleme. Böylelikle bu sektörde 2'inci hamleyi başlatan bir adım olacak, bu da turizm yatırımcımızın önünü açacak. Yine bu düzenlemede turizm yatırımcımız isterse kullanmış olduğu bu yeri satın alabilecek."



"1 MİLYAR LİRA EK GELİR BEKLİYORUZ"



Hazırlanan yasa tasarısında kamu lojmanların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin önemli düzenlemelerin yer aldığını kaydeden Bakan Ağbal, "Kamu lojmanlarında oturan kamu görevlilerine burayı satın alma hakkı getiriyoruz. Çok sayıda düzenleme var. Bu satış 1 yılda başlayıp bitecek bir proje değil. Yıllar içerinde biz kurumlarla bunu çalışarak belirleyeceğiz. Yerine göre bazılarından 500 milyon bazılarından 1 milyar lira ek gelir bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.



"BİRÇOK MESELE ÇÖZÜLMÜŞ OLACAK"



Torba yasada 130'dan fazla madde bulunduğunu, bunların birçok bakanlığı da ilgilendirdiğini sorunların çözüme kavuşacağının altını çizen Bakan Ağbal şunları söyledi:



"Burada bu torbanın geneline ilişkin benim önemsediğim konu, birçok sektör ve alanda uzun süredir bekleyen konuları çözen çok önemli düzenlemeler var. Mesela Telekom sektörünün vergilendirilmesiyle ilgili. Bu sektörün sorunlarını çözecek çok önemli radikal kararları bir bütün içerisinde bu pakette çözüyoruz. Yine madencilik sektörüyle ilgili Enerji Bakanlığımızca getirilen önemli düzenlemeler var. Madencilik sektöründe ön görülebilirliği arttırıyor hem de geleceğe ilişkin madencilik sektörünün önünü açan düzenlemeler var. Yine burada birçok sosyal kesimi etkileyen düzenlemeler getiriyoruz. 130'dan fazla maddeyi içeren bu düzenleme aslında birçok bakanlığı ilgilendiren meseleleri de topluca çözüyor. İnşallah pazartesi Plan ve Bütçe Komisyonu'na gittikten sonra süratle genel kurula gelecek tasarı yıl bitmeden önce de yasalaşarak birçok mesele çözülmüş olacak."



"KAÇAK YAPILAŞMAYA HER TÜRLÜ KARŞIYIZ"



Maliye Bakanı Bakan Ağbal, bir soru üzerine düzenlemelerin Karadeniz Bölgesi yaylalarındaki kaçak yapılaşmaları kapsamadığını ifade ederek şöyle dedi:



"Hükümet olarak yaylarda yapılan kaçak yapılaşmaya her türlü karşıyız. Hükümet olarak bu kaçak yapıların engellenmesiyle ilgili de bakanlıklarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Dolayısıyla bizim burada yaptığımız düzenlemeler kesinlikle yaylalardaki yapılaşmalara bir düzenlemeler getirmiyor. Yaptığımız düzenleme 2009-2010 yılından önce kent merkezlerinde hazine arazileri üzerinde yapılan yapılaşmalarla ilgilidir. Aslında bunla ilgili 2003 yılında bir düzenleme vardı. Biz de bu süreyi 2009'a çekiyoruz. Yaylalar konusunda son derece hassasız. Özellikle Karadeniz Bölgesi'ndeki Yeşil Yol projemizi çok önemsiyoruz. Türkiye'nin turizmi açısında son derece önemli bir potansiyel. Dedelerimizden, atalarımızda gelen bu yeşil kuşak aynen gelecek nesillere aktarılması lazım. Bölgede kaçak yapılaşmanın ortadan kalması içinde her türlü tedbiri de gerekli bakanlıklarımız alacaktır."







