Kamu tahsilatlarında yeni dönem başlıyor

ÖDED, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan hazırlık neticesinde, kamu idarelerinin ödeme ve tahsilat işlemlerinin ödeme ve elektronik para kuruluşları tarafından da yapılacağına dair açık hükmün eklendiği "Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmî Gazete'de yayınlandı.



Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık, şu açıklamalarda bulundu:



"Bu tebliğ ile birlikte ödeme ve elektronik para kuruluşlarının, kamu kurumlarının tahsilat ve ödeme işlemlerini gerçekleştirmesine dair entegrasyon sürecinde önemli bir eşik geçilmiştir. Artık kamu tahsilatlarında bankalar ve PTT ile aynı statüde hizmet verebileceğiz. Böylelikle kamu tahsilatlarında çok daha yenilikçi ve kolaylıklar sunan bir dönem başlıyor. Kamu ödemelerinde bankacılıkla tanışmamış 26.4 milyon birey, 2.7 milyon KOBİ ve 1.8 milyon esnafa çok daha kolay ve erişilebilir hizmet sunacağız."



TEBLİĞ KAPSAMINA GİREN KURUMLAR LİSTESİ



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

özel bütçeli idareler,

Döner sermayeler,

Fonlar,

Belediyeler,

İl özel idareleri,

Sosyal güvenlik kurumları,

Kamu iktisadi teşebbüsleri,

Özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum,

Kurul, üst kurul ve kuruluşları ile bu maddede sayılan kurumların; bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

Sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan ve/veya dolaylı olarak sahip olduğu şirketleri,

Fon, hesap, özel hesap,

Havuz ve benzeri adlarla açtıkları ve/veya yönettikleri her türlü banka hesabı.

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