Kamuya ait sosyal tesislerden yararlanmak isteyenlerin ödeyecekleri ücretler değişti. Eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden alınan günlük asgari yemek bedeli 12-18 liradan, 14-21 liraya yükseltildi.
Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre, gecelik konaklama bedeli kişi başına 5-7 liradan 6-8 liraya çıkarıldı. 1 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında konaklama bedeli kişi başına 9.5-10.5 lira olarak uygulanacak.
İçinde buzdolabı ve televizyon bulunan odalar için günlük en az 3.50 lira, klima bulunanlar için de günlük en az 5 lira ilave bedel tahsil edilecek. Misafirhanelerden yararlanmak isteyen kamu çalışanlarının ödeyeceği bedel de 2.5 lira artarak 10.5 lira oldu.
İdareler tarafından verilen hizmetin özelliği, maliyeti, standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı gibi hususlar dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli belirlenebilecek.
YETERSİZSE ARTIRILABİLECEK
Kamuya ait aylık kreş ve çocuk bakım ücreti, çocuk başına 24 lira zamlandı. Devlet memurları ve diğer kamu çalışanları, 2017 yılında çocuk başına asgari 165 lira öderken, 2018 yılında 189 lira ödeyecek.
Belirlenen aylık ücretin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerini karşılamada yeterli görülmediği durumlarda, kurum ve kuruluşlar söz konusu ücreti artırabilecek.
Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlanma ücreti de değişti.
Spor alet ve malzemelerinin kullanıcı tarafından temin edilmesi halinde ödenen kişi başına saatlik ücret 1 lira artarak 7 liraya yükseldi.
Spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde ödenen ücret ise 2.5 lira artarak 10.5 lira oldu. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına 11 liradan 13 liraya çıkarıldı. Yeni ücretler 1 Şubat’tan itibaren uygulanmaya başlanacak.
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