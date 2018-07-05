Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığınca, örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonlarda elde edilen belge ve dijital materyallerle ilgili rapor hazırlandı.
Örgütsel belge ve dijital materyallerin çözümünden oluşan "Emniyet Mahrem Yapılanması" başlıklı raporda yer verilen "Tüm Kamu İhraçlar Arz" isimli belgede, örgütün mahrem yapılanma üyelerinin 2 Eylül 2016'da yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği kamudan ihraç edilenlere yönelik yol haritasını belirleme hazırlığında olduğu saptandı.
AA'nın aktardığı bilgiye göre, rapordaki belgede, KHK ile kaç kişinin kamu kurumlarından ihraç edildiğine ilişkin sayı yer aldı. Ayrıca belgede kamudan ihraç edilenlerin mahrem yapılanmaya mensup örgüt üyeleri aracılığıyla Gülen'e iletilmek üzere ihraç sonrası süreçte nerede yaşayacakları, maddi durumları, özlük hakları, hareket tarzları gibi konularda tavsiyeler istediğine ilişkin bilgiler dikkati çekti.
YURT DIŞINA ÇIKMAK İÇİN FETÖ ELEBAŞINDAN İZİN TALEBİ
Ele geçirilen belgelerde, FETÖ'nün mahrem yapılanma üyelerinin, Gülen'den kamudan ihraç edilenler ve soruşturma kapsamında bulunanların yurt dışına çıkmak için talepte bulunduğu tavsiyelere ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"İhraç edilenlerin tamamına yakını bizim arkadaşlarımızdır. Bazı arkadaşlarımızın hem kendisi hem de eşi ihraç olmuştur. İhraç olan öğrencilerimizle birlikte önemli ölçüde kamuda çalışan ve birimimizde öğretmen olarak istihdam ettiğimiz arkadaşlarımız bulunmaktadır. İhraç olan arkadaşlarımız olayın ilk şokunu yaşamaktadırlar. Aileleri ve çevrelerinden duydukları incitici sözler de moral ve motivasyonlarını bozmaktadır. Bu durumdaki arkadaşlarımızın hizmet aidiyetlerinin korunması ve güçlenmesi, moral ve motivasyonlarının arttırılması adına tavsiyelerinizi lütfeder misiniz?
Bu kapsamda arkadaşlarımıza yol haritası olması açısından belli bir birikimi olmayan veya yakınlarından herhangi bir destek alamayacak öğretmen ve öğrencilerimiz için öncelikle ensar-muhacir kardeşliği tesis edeceğiz. Bununla birlikte öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızdan maişetlerini temin etme amacıyla kendi memleketlerine taşınma konusunda çokça talep gelmektedir. Bu konudaki yaklaşımımız nasıl olmalıdır?
İhraç olan şu an herhangi bir adli tatbikata uğramamakla beraber ByLock veya farklı deşifre listesinde yer alanların yurt dışına herhangi bir yolla çıkmaları konusunda ne buyurursunuz? Kamuda farklı pozisyonlarda çalışırken ihraç olan ve aile desteğiyle özel sektörde iş kurabilecek veya ailesinin mevcut iş yerini yürütebilecek arkadaşlarımıza yönelik bakış açımız ne olmalıdır? Gerek memleketine yerleşen, gerekse yeni iş bulan veya kuran arkadaşlarımız tekrar kurumlarına dönecek şekilde mi planlama yapmalı yoksa düzenlerini uzun süre bu şekilde devam ettirecek tarzda mı hareket etmeli?
Her ne kadar OHAL kararnamelerine yönelik yargısal denetim konusunda sınırlamalar olsa da ihraç olan tüm öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızın idare yargıya, AYM ve AİHM'e müracaat ederek hukuksal mücadelelerini sonuna kadar götürmelerini tavsiye edeceğiz. Bu konuda arkadaşlarımızı motive etme adına ne tavsiye buyurursunuz?"
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