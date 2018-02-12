Kamuflaj baykuş!

Baykuşlar gizlenme yetenekleriyle bilinirler. Hintli fotoğrafçı Akshaya Narayana (22) baykuşlardan birini kamuflaj kabiliyetini sergilerken fotoğrafladı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre görüntülendiğini fark eden baykuş, meraklı gözleriyle Narayana’nın makinesine bir bakış attıktan sonra gözlerden kayboldu.

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