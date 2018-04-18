Benzin ve motorine peş peşe gelen zamlar, bir süredir sattıkları her litre üründen aldıkları payların (işletme+kâr payı) yetersizliğinden yakınan sektörde, maliyetlerini kısma arayışlarını hızlandırdı.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre sektör, devlete sattıkları yıllık 4-5 milyar TL’yi bulan akaryakıtta, nispi (oransal) yerine maktu (sabit tutar) indirim yapılması için kulisleri hızlandırdı. Sektör, bu amaçla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile görüştü. Sırada Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu (KİK) var.

Şirketler, devletin açtığı akaryakıt alım ihalelerinde, Kamu İhale Yasası gereğince teklif ettikleri nispi indirim üzerinden yarışıyor. Sektör kaynakları, “Net bir rakam söylemek mümkün değil ama kamunun yıllık 4-5 milyar liralık akaryakıt alımından söz edilebilir. Burada yüzde 10’luk bir indirim 400-500 milyon TL’ye denk geliyor”

Kaynaklar, Kamu İhale Yasası’nın indirim konusunda nispi teklif vermeyi zorunlu kıldığına dikkat çektiler.

ZAMLARLA BİRLİKTE İNDİRİM ARTIYOR

Kaynaklar, akaryakıt fiyatlarının artmasına koşut olarak her litrede indirim tutarının da arttığına işaret ederek, “Litrede yüzde 10’luk indirim, benzinin 5 lira olduğu dönemde 50 kuruştur. Benzin, 6 TL’yi aştı. İndirim tutarı da 60 kuruşun üstüne çıktı. Bu tutar, dağıtım şirketleri ile bayilerin marjlarının ya da paylarının bile üzerinde. Elbette bu sektörü zorluyor ve sıkıntıya sokuyor” diye konuştu.