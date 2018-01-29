Ankara-Kırşehir Karayolu üzerindeki lokantada sadece kebap, kuru fasulye, pilav yok. 37 yıldır faaliyet gösteren Yılmaz Dinlenme Tesisi’nde kamyon şoförlerinin bıraktığı fotoğraflar işyeri sahiplerince çerçeveletilip lokantanın bir kısmı sergi alanına çevrilmiş.

Gazete Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre kimileri kendisinin, kimileri kamyonunun, kimileri de askerlik fotoğraflarını lokantaya bırakmış. Babası Yılmaz Yumuşak’ın vefatının ardından 5 aydır lokantayı işleten Emrah Yumuşak (28) “Akrabalarının fotoğraflarını bulmak için gelenler var” diyor.

37 yıllık lokanta

Ankara-Kırşehir Karayolu

Ankara Kırşehir Karayolu üzerindeki lokanta

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