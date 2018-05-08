‘Kan sonuçlarımı artık kendim alabiliyorum’

Ankara Altındağ’da 10 yıl önce başlatılan seferberlikle bugüne kadar 10 bin kadın okuma-yazma öğrendi. Son olarak 300 kadın diplomalarını aldı.
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre; kanser teşhisi konulan Durhanım Doğan, artık kan testlerinin sonuçlarını kendisi alabildiği için mutlu olduğunu söyledi. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, okuma yazma kursunu ilk açtıklarında, “Bu işe bulaşmayalım, kadınları gönderirler mi?” diyenler olduğunu belirtti. Tiryaki, “İlk zamanlar erkekler bize kızıyordu. Bu merkezlerin kapatılmasını isteyen erkekler var” diye konuştu. Okumu yazma seferberliğiyle hayatı değişen kadınlar, şunları anlattı:
‘KANSERE RAĞMEN GİDİYORUM’
DURHANIM DOĞAN (50): Meme kanseri olduğumu öğrenmeme rağmen kursa gitmekten vazgeçmedim. Eşimin de yardımıyla her gün gidiyorum. Babaannem, 4 kız kardeşim ve beni okula göndermedi. Ona göre okuyan kız “kötü” olurmuş. Eşimi de beni de 14 yaşında evlendirdiler. Evlenmeyi kardeş olmak zannediyordum. Kanserin kötü huylu olduğunu okuma yazmayı söktükten sonra öğrendim. Eşim kanserin umutlu yanlarını anlatıyordu. Artık kan sonuçlarımı kendim alabiliyorum. Çok mutluyum. Tek başıma dışarı çıkabiliyorum. Okuma yazma bilmeyen kız kardeşlerimi de kursa yazdırdım.
EN SEVDİĞİ HİKAYE KELOĞLAN
HEDİYE IRMAK (65): Nevşehirliyim. Abim beni gizlice okula götürmeye çalışırdı, annem yakalar döverdi. “Muallim mi çıkacaksınız sanki” diye istemedi. Annem ölünce 12 yaşımda teyzemin oğluyla evlendirdiler. Eşim o zaman askerdeydi. Evlilik nedir bilmiyordum ama sonra eşimi sevdim. Okuma bilmesem de Numune Hastanesi’nde terzilik yapıp emekli oldum. Otobüsleri ezberledim. Ankara’nın altını üstünü getiririm. Okumayı öğrendikten sonra en sevdiğim hikâye Keloğlan oldu.
‘RESSAM OLMAK İÇİN ÖĞRENDİM'
SURİYELİ RULE ELCEMİLİ (16): Maddi yetersizlik yüzünden okula gidemeyen Rule’nin resim yeteneği Altındağ Belediyesi görevlilerince keşfedildi. Ressam olmasının önündeki okuma-yazma engelini 2 ay içinde çözen Rule, “Resimlerimle ölen yakınlarımı yaşatmak istiyorum” dedi.
‘TORUNLARIMA MASAL OKUMAK İSTİYORUM'
YURDAGÜL İLHAN (50): Babam çobandı, yokluk yüzünden okuyamadık. İnsan okuyamayınca çocuklarının okumasında daha istekli oluyor. Tek isteğim çocuklarıma okuyamadığım masalları torunlarıma okuyabilmek. Köyde okul eve çok yakındı, arkadaşlarım okula giderken ben hayvanları gütmeye götürürdüm, onlara çok özenirdim.
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