Sarıyer Belediyesi ve Kızılay işbirliğiyle düzenlenen ‘Kan ve Kök Hücre Bağışı’ kampanyası gerçekleşti. İlki 2017 tarihinde 25 tüp bağışla başlatılan kampanya kapsamında bu yıl 26’sı kan, 18’i kök hücre bağışı olmak üzere toplam 44 tüp bağışlandı. Kan ve ilik bağışı alabilmek için kişinin tansiyon ve kan değerlerinin uygun olması gerektiğini belirten Kızılay’da görevli Dr. Cemre Türkmenoğlu, ilk kez kan ve kök hücre bağışı yapmak isteyenleri uyardı.
Türkmenoğlu, “Eğer kriterler uygunsa kan alma işlemi başlıyor. En büyük kriter, bağışçının kendini iyi hissetmesi. Özellikle ilk kez kan verecekler için tam anlamıyla bir tokluk halinin oluşması çok önemli” dedi.
HEDEFİMİZ BAĞIŞ MİKTARINI ARTIRMAK
Kan bağışı konusunda özendirici projelere imza attıklarını anlatan Murat Kaya, kan bağışı konusunda bilinçlendirme çalışmalarının sürekli olarak yapılması gerektiğini söyledi. Kaya, “Tesis olarak böylesi önemli bir kampanyaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz her zaman daha fazla bağışçı bulmak ve toplanan kan miktarını artırmak” dedi.
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