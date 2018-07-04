Olayın, Kanada Başbakanının 1998 yılında kardeşini çığ felaketinde kaybetmesinin ardından 2000 yılında çığ felaketinden korunmak için alınacak önlemlere para toplamak amacıyla düzenlenen etkinlikte yaşandığı ifade edildi. O dönem 28 yaşında bir öğretmen olan Kanada Başbakanının, ismi açıklanmayan bir kadına uygunsuz harekette bulunduğu aktarıldı.

Olay geçen ay bir blog yazarının o dönem Creston Valley Advance adlı yerel gazetede çıkan habere atıfta bulunmasıyla gündeme geldi. Haberde, Trudeau’nun kadının gazeteci olduğunu öğrendikten sonra, "Gazeteci olduğunu bilseydim ileri gitmezdim" diyerek özür dilediği iddia edildi.