Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'nın Vancouver kentinde Kore Yarımadasının Güvenlik ve İstikrarı Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı. Vancouver Convention Center'daki zirvenin açılışı, katılımcı ülkelerin dışişleri bakanlarının hazır bulunduğu ortak basın toplantısı ile gerçekleştirildi.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU ABD'Lİ MEVKİDAŞI TİLLERSON İLE GÖRÜŞTÜ
Vancouver'daki Kuzey Kore zirvesine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.
AA'nın haberine göre; toplantıda konuşan Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, "Kanada, barışçıl bir diplomatik çözüm için elinden gelen her şeyi yapmaya hazır" dedi.
Zirveye 20 ülkeden bakanların katılımının Kuzey Kore krizi için önemli bir mesaj olduğunu söyleyen Freeland, krizin tüm dünyayı etkilediğine işaret etti.
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da bölge güvenliğinin ciddi tehdit altında olduğuna dikkati çekerek, Kore Yarımadası üzerinde günde 700'den fazla askeri hareketlilik yaşandığını kaydetti.
Tillerson, Kuzey Kore'nin sahip olduğu nükleer kapasitenin, aralarında Ankara'nın da bulunduğu birçok Avrupa başkentini, Kuzey Amerika topraklarını ve sonuçta geniş bir coğrafyayı tehdit ettiğini belirterek, yaptırımların Kuzey Kore'nin nükleer programını terk etmeye zorlayacak şekilde uygulanması gerektiğini söyledi.
ZİRVE BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha’nın konuşmalarının ardından zirve basına kapalı devam etti.
Zirvede, öğle yemeği arasından sonra dışişleri bakanları toplu aile fotoğrafı çektirecek. Zirvenin öğleden sonraki oturumunda ise diplomasi ve bu aşamadan sonra yapılacaklar ele alınacak. Ortak sonuç bildirisinin belirlenmesinin ardından da Freeland ile Tillerson ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.
Vancouver'daki Kore Yarımadası'nın Güvenlik ve İstikrarı İçin Vancouver Dışişleri Bakanları Zirvesi'ne, ev sahibi Kanada ve ABD'nin yanı sıra Türkiye, Avustralya, Belçika, Kolombiya, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Hindistan, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Filipinler, Güney Kore, İsveç, Tayland ve İngiltere'nin dışişleri bakanları katılıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.