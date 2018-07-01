Kanada Başbakanı Justın Trudeau, ABD'nin ek gümrük vergisi uygulamasına karşı kendilerinin de önlem almaları gerektiğini, bu bağlamda Kanada'nın da Amerikan ürünlerine ek gümrük vergisi koyduğunu söyledi.

Trudeau, Trump'ın ek gümrük vergilerine karşı gösterdiği dayanışmadan ötürü Kanadalılara teşekkür etti ve Amerikan malı alırken iki kez düşünmeleri önerisinde bulundu. Trudeau, 80'i aşkın Amerikan ürününe yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi konacağını duyurdu.