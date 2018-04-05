Kanada’nın en sıra dışı otel yasağı kalktı. Kanada donanmasından emekli Nick Burchill, 17 yıl önce Victoria’daki Empress Oteli’nde kalırken, yol açtığı martı saldırısı nedeniyle, yasaklı müşteriler listesine alınmıştı.

Gazete Habertürk’ün BBC’den aktardığı haberine göre donanmadaki arkadaşları için kilolarca domuz sucuğu alan Burchil, odada buzdolabı olmayınca hepsini pencere kenarına koydu. Burchill, otele saatler sonra döndüğünde, odanın 40 kadar martının istilasına uğradığını gördü. Her yeri pisleten martıları kovmaya çalışırken odadaki çok sayıda eşya kırıldı.

Martılara attığı ayakkabısı sokağa düşen Burcill’in ayakları çamura battı ve otel koridorlarını da pisletti. Burchill, ayakkabısını suç kurutma makinesi ile kurutmaya çalışırken makineyi suya düşürüp otelin sigortalarını da attırmış. Tüm bunlar üzerine Burchill’e ömür boyu otele gelmeme yasağı konuldu.

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