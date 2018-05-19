Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan İrlandalı elektrik mühendisi 33 yaşındaki Paul Lyttle ile Kanadalı fizyoterapist 34 yaşındaki Mary Jane Whittaker, 20 Haziran 2017'de evlendi.

AA'nın haberine göre, nikah töreninden iki ay sonra balayı için bisikletle dünya turuna çıkmaya karar veren çift, Avustralya'ya geçti. Malezya, Tayland, Kamboçya, Vietnam, Laos, Hindistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ı gezen çift, Türkiye'ye ulaştı.

Karadeniz sahilini takip ederek Kastamonu'ya gelen çift, Hanönü ilçesinde mola verdi.

Lyttle, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce çalışmak amacıyla Kanada'ya gittiğini, daha sonra buraya yerleştiğini söyledi.

Evlendikten sonra eşiyle balayı için bisikletle dünya turu yapmak istediklerini belirten Lyttle, "Birçok ülkeyi gezdik, 12 bin 600 kilometre yol kat ettik. Akşamları çadır kurarak dinlendik. Değişik ülkeleri görmek, insanlarını yakından tanımak istiyorduk. Türk insanı çok cana yakın ve misafirperver. Gördükleri yerde iyi davranıyor ve bir şeyler ikram etmek istiyorlar." dedi.

Whittaker da Karadeniz'i takip ederek İstanbul'a gitmek istediklerini anlatarak, burada tarihi yerleri gezeceklerini aktardı.

Bulgaristan, Romanya, Avusturya ve Almanya üzerinden İngiltere'ye geçeceklerini, İrlanda'yı da görmek istediğini dile getiren Whittaker, bir yıl içinde bitirmek istedikleri dünya turunda 17 bin kilometre pedal çevireceklerini kaydetti.

Çift, daha sonra Hanönü'den ayrıldı.

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