Kanal İstanbul’un limiti 340 metre

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Başvuru Dosyası’nda yer alan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2011’de açıkladığı projenin inşaat safhasının yaklaşık 5 yıl sürmesi planlanıyor. Kanalın, gerekli bakım ve yenileme faaliyetlerinin yapılması kaydıyla asgari ekonomik ömrü ise 100 yıl olarak tahmin ediliyor.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Kanal İstanbul Projesi kapsamında, Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos’un doğusunu takip eden yaklaşık 45 kilometrelik alanda yürütülen jeolojik ve jeoteknik araştırmalar sonrasında belirlenecek yöntem ve tekniklerle kanal açılacak. Böylece, Karadeniz’i Marmara ve Akdeniz’e bağlayan güvenli alternatif bir su yolu oluşturulacak. Kanalın boyutlarının belirlenmesi sırasında, buradan geçmesi öngörülen gemilerin maksimum boyutuyla değişik gemi kategorileri için azami boyutlar incelendi.

Bu kapsamda, 275 metre boyunda ve 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankerinin azami 145 bin DWT ölü yük taşıması öngörülüyor. 340 metre boyunda ve 48.2 metre genişliğindeki konteyner gemisinin ise azami 120 bin DWT ölü yük taşıması planlanıyor. Söz konusu gemilerin geçebileceği kanal derinliği yaklaşık 25 metre olacak. Kanalın genişliği, koridor üzerindeki yanaşma yapıları ve manevra alanlarına bağlı olarak yaklaşık 250 metre ile bin metre arasında değişiklik gösterecek.



Kanal İstanbul’dan geçiş yapabilecek akaryakıt tankeri ve konteyner gemilerinin azami boyut limitleri belirlendi. Kanaldan azami 275 metre boy, 48 metre genişliğindeki akaryakıt tankeri ile azami 340 metre boy, 48.2 metre genişliğindeki konteyner gemiler geçiş yapabilecek.