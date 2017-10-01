Kanatlı et sektöründe Japonya hamlesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AA muhabirine, Japonya’ya yapılan kanatlı eti ihracatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin önceki senelerde muhtelif hayvan hastalıkları nedeniyle Japonya’ya kanatlı eti ihraç edemediğini anımsatan Zeybekci, bu ülkenin kanatlı eti ve ürünlerinde 3 milyar doları aşan ithalatıyla en önemli pazar konumunda bulunduğunu kaydetti.

Japonya’nın Türkiye’den söz konusu ürünlerin ihracatını gerçekleştirmesi için 2014 yılında Ekonomi Bakanlığının koordinatörlüğünde girişimlerin başlatıldığını anlatan Zeybekci, bu doğrultuda 2015'ten bu yana Japon tarafıyla teknik müzakerelerin yürütüldüğünü, ayrıca konunun Bakanlığınca, Japonya ile Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları Müzakereleri gündemine defaatle taşındığını bildirdi.

Eş zamanlı olarak Japonya’da teknik ticaret heyet organizasyonları düzenlendiğini ve bu kapsamda Japonya’nın kanatlı eti ithalatının tamamına yakınını gerçekleştiren firmalardan müteşekkil “Japonya Et Ürünleri Ticari Birliği” ile eşgüdümlü faaliyetlerde bulunulduğunu da belirten Zeybekci, “Bu çerçevede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızla yakın iş birliği içinde ve Bakanlığımız girişimleri neticesinde dün itibarıyla kanatlı etinin Japonya’ya ihracatı mümkün hale geldi. Sonuç olarak ülkemizden Japonya’ya yönelik kanatlı eti ihracatının önündeki engeller tamamen kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN BİR REFERANS TEŞKİL EDİYOR"

Zeybekci, bir ada olması sebebiyle gıda güvenliği ve hijyen uygulamaları konusunda dünyanın en hassas ülkelerinden biri olan Japonya’nın Türkiye menşeli kanatlı eti ithalatı yasağını kaldırmış olmasının ülke için önemli bir referans teşkil ettiğini vurguladı.

Bakan Zeybekci, "Bu bağlamda Japonya pazarında yer edinilebilmesine yönelik çalışmalar son sürat yürütülüyor. Öte yandan Japonya pazarına giriş çalışmaları diğer Uzakdoğu ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilerek pazar çeşitliliğinin sağlanmasını ve başta kanatlı eti olmak üzere hayvansal ürünlerimizin söz konusu coğrafyadaki pazar payının artırılmasını amaçlıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

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