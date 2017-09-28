Kanatsız Kuşlar 15. bölüm fragmanında bütün çocukların evden kovulmasına karar veriliyor!

Kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı ve Deniz Bolışık gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, 15. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Muzaffer, bütün çocukların derhal evden kovulmasına karar verir. İşte Kanatsız Kuşlar 15. bölüm fragmanı ve özeti...

MUZAFFER SÖZÜNÜ TUTMUYOR

Kanatsız Kuşlar'ın bu akşam ekrana gelecek olan 15. bölümünde;

Oğlu Mert'in kaçıranlar arasında Emre'nin de olduğunu öğrenen Muzaffer, bütün çocukların derhal evden kovulmasına karar verir. Bu kararın bildirilmesini de bizzat Nefise'nin yapmasını ister. Çocuklara onun yüz verdiğini düşünmektedir.

Nefise, Emre'den şikayetçi olunmaması sözüne karşılık çocuklarını villadan kovmakla karşı karşıya gelir. Bu zor karar herkesi bir tarafa savururken, Muzaffer sözünü tutmaz.

Öte yandan Emre'nin Muzaffer'in öz oğlu olduğu gerçeği, Nefise'ye büyük çelişkiler yaşatmaktadır. Emre'nin kurtulması için tek umut Mert'in konuşmasıdır. Ancak olayın travmasını yaşayan Mert, suskunluğa gömülür.

Kardeşi hapse düşmesin diye çırpınan Zeynep, yine Onur'un yardımına ihtiyaç duyar. Onur'un ise ağabeyini ikna etmesi neredeyse imkansızdır.

GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE MERT KAÇIRILMIŞTI

Kanatsız Kuşlar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 14. bölümünde;

Mert'in kaçırılmasının ardından Muzaffer tam manasıyla çılgına döner. Kaçıran kişinin kim olduğuna dair farklı şüpheler vardır.

Emre ise bir yandan içine düştüğü duruma üzülürken, diğer yandan masum bir çocuğun başının derde girmesine sebep olduğu için pişmandır. Mert'in daha fazla zarar görmemesi için elinden geleni yapar. Hatta hayatını bile tehlikeye atar.

Nefise, henüz Muzaffer'den gizlediği büyük sırrını açıklayamadan başka bir gerçekle yüzleşir. Nefise için ipler giderek gerilmektedir.

Gün geçtikçe daha çok sevmeye başladığı kocasına karşı içinden çıkılması zor bir durumdadır. Muzaffer ise yaşananların ardından yıllar önce yaşadığı büyük bir travmanın acısını yeniden hissetmeye başlayacaktır.

Onur ile Zeynep, herkese ve her şeye rağmen aşklarını doludizgin yaşamaktadırlar. Zeynep de iyiden iyiye teslim olmuş gibidir. Öyle ki, gözlerden uzak, baş başa geçirdikleri koca bir gün ve gecenin sonunda olacakları bile düşünmezler.

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 15. bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı