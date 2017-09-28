Kanatsız Kuşlar 15. bölüm fragmanında bütün çocukların evden kovulmasına karar veriliyor!

Kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı ve Deniz Bolışık gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, 15. bölümüyle bu akşam izleyicisinin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Muzaffer, bütün çocukların derhal evden kovulmasına karar verir. İşte Kanatsız Kuşlar 15. bölüm fragmanı ve özeti...
MUZAFFER SÖZÜNÜ TUTMUYOR
Kanatsız Kuşlar'ın bu akşam ekrana gelecek olan 15. bölümünde;
Oğlu Mert'in kaçıranlar arasında Emre'nin de olduğunu öğrenen Muzaffer, bütün çocukların derhal evden kovulmasına karar verir. Bu kararın bildirilmesini de bizzat Nefise'nin yapmasını ister. Çocuklara onun yüz verdiğini düşünmektedir.
Nefise, Emre'den şikayetçi olunmaması sözüne karşılık çocuklarını villadan kovmakla karşı karşıya gelir. Bu zor karar herkesi bir tarafa savururken, Muzaffer sözünü tutmaz.
Öte yandan Emre'nin Muzaffer'in öz oğlu olduğu gerçeği, Nefise'ye büyük çelişkiler yaşatmaktadır. Emre'nin kurtulması için tek umut Mert'in konuşmasıdır. Ancak olayın travmasını yaşayan Mert, suskunluğa gömülür.
Kardeşi hapse düşmesin diye çırpınan Zeynep, yine Onur'un yardımına ihtiyaç duyar. Onur'un ise ağabeyini ikna etmesi neredeyse imkansızdır.
GEÇTİĞİMİZ HAFTAKİ BÖLÜMDE MERT KAÇIRILMIŞTI
Kanatsız Kuşlar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 14. bölümünde;
Mert'in kaçırılmasının ardından Muzaffer tam manasıyla çılgına döner. Kaçıran kişinin kim olduğuna dair farklı şüpheler vardır.
Emre ise bir yandan içine düştüğü duruma üzülürken, diğer yandan masum bir çocuğun başının derde girmesine sebep olduğu için pişmandır. Mert'in daha fazla zarar görmemesi için elinden geleni yapar. Hatta hayatını bile tehlikeye atar.
Nefise, henüz Muzaffer'den gizlediği büyük sırrını açıklayamadan başka bir gerçekle yüzleşir. Nefise için ipler giderek gerilmektedir.
Gün geçtikçe daha çok sevmeye başladığı kocasına karşı içinden çıkılması zor bir durumdadır. Muzaffer ise yaşananların ardından yıllar önce yaşadığı büyük bir travmanın acısını yeniden hissetmeye başlayacaktır.
Onur ile Zeynep, herkese ve her şeye rağmen aşklarını doludizgin yaşamaktadırlar. Zeynep de iyiden iyiye teslim olmuş gibidir. Öyle ki, gözlerden uzak, baş başa geçirdikleri koca bir gün ve gecenin sonunda olacakları bile düşünmezler.
- Kanatsız Kuşlar
- Kanatsız Kuşlar 15. bölüm fragmanı
- Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.