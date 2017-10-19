Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, 18. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünde Nefise ve Azima, gerçeklerin ortaya çıktığından habersiz... İşte Kanatsız Kuşlar 18. bölüm fragmanı ve özeti...

KANATSIZ KUŞLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI VE ÖZETİ

Tuba'dan öğrendiklerine karşılık Muzaffer, umulmadık bir tavır gösterir. Nefise ile Azime ise gerçeklerin ortaya çıktığından habersizdirler. Ortam, fırtına öncesi sessizlik misali büyük bir patlamaya gebedir. Şişlenmekten son anda kurtulmuş olan Emre, ağır mide sancısıyla hastaneye kaldırılır.

Orada da Behzat'ın bir oyunuyla karşılaşır. Başı gerçekten büyük derde girmiştir. Bu sırada Muzaffer, ani bir kararla Emre'ye beklenmedik bir kapı açar. Ahmet, Onur'un özgürlüğüne karşılık Zeynep'ten büyük bir fedakarlık beklemektedir.

Zeynep, Onur'a rağmen Ahmet'le nikah masasına oturmaya hazırlanmaktadır. Onur ise kendisini sevmediğini söyleyen Zeynep'in sakladığı asıl gerçeğin peşindedir.

BİR ÖNCEKİ BÖLÜMDE EMRE ISLAHEVİNE GETİRİLMİŞTİ

Kanatsız Kuşlar'ın geçtiğimiz hafta ekrana gelen 17. bölümünde;

Adliye önüne getirilen Mert, büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Yaşanan bu olaydan sonra Muzaffer'in çocuklara ve özellikle Cemre'ye olan tavrı herkesi korkutur. Nefise'nin Muzaffer'e karşı kendilerini savunamadığını düşünen çocuklar tepki gösterir.

Islahevine getirilen Emre, Behzat'ın ölüm tehditlerinden kendisini korumaya çalışır. Yaşanan olaylar Zeynep ile Onur'un aşkını iyice zora sokmuşken Ceylan'ın kışkırtmalarıyla Onur, Ahmet'in karşısına çıkar. Bu kez aralarındaki kavga, hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacak ve ikisini de hayatın kıyısına getirecektir.

Bebeğini kaybeden Tuba, Muzaffer'e yakınlaşabilmek için yeni bir oyuna başvururken, öğrendiği büyük sır herkesin hayatında fırtına kopartacaktır.

KANATSIZ KUŞLAR OYUNCU KADROSU

Melis Tüzüngüç (Zeynep)

Ümit İbrahim Kantarcılar (Onur)

Ahmet Varlı (Ahmet)

Deniz Bolışık (Nefise)

Fatih Al (Muzaffer)

Servet Pandur (Azime)

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 18. bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar oyuncuları