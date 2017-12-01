Kanatsız Kuşlar 25. bölüm fragmanı yayınlandı! Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı

Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, yayınlanan 24. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Dizinin ekrana gelen 24. bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kanatsız Kuşlar 25. bölüm fragmanı ve Kanaatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanındaki detaylar...

KANATSIZ KUŞLAR 25. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Hayata tutunabilmek için amansızca mücadele eden dört kardeş ile çocukları için her türlü fedakarlığa katlanan bir annenin hikayesini konu edinen Kanatsız Kuşlar'ın 25. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölüm fragmanında Muzaffer'in Nefise'ye "Siz o adamla ne ara bu kadar yakınlaştınız?" diye sorduğu sahne ve Nefise'nin de "Biz birbirimizi hiç tanımamışız Muzaffer" dediği sahne dikkat çekti. Fragmanın son sahnesinde ise Emre'nin "Ben kimseye minnet etmem, babama bile." sözleri izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

KANATSIZ KUŞLAR 24. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kanatsız Kuşlar'ın ekrana gelen 24. bölümünde;

Tuba, kurduğu oyun sonucu, başarılı olmuştur. Nefise'nin boşanmak istediğini öğrenir ve bunun gerçekleşmesi her türlü planı yapmaya kararlıdır. Ancak, Azime de boş durmaz ve Tuba ile hesaplaşması çok büyük olaylara gebe olur...

Muzaffer ise Nefise'yi kaybedeceği düşüncesiyle isyan eder. Belli etmek istemese de evden ayrıldığından beri Nefise için ilk kez bu kadar kaygılıdır. Zeynep, Ahmet'in yaşadığını düşünmektedir. Onur, bütün bunları Zeynep'in yaşadığı psikolojiye yorarken ensesindeki tehlikeden habersizdir.

Öte yandan hayatlarında yeni bir sayfa açmak isteğiyle sevdiği kıza büyük bir sürpriz hazırlar. Emre'nin, patronunun kızı Asya ile başı fena halde derttedir. Oğlunun yaşadıkları yüzünden ne yapacağını şaşıran Nefise, Kemal'den yardım ister. Muzaffer'in bu duruma tepkisi ise, aşkı ve kıskançlığı ile birleşince çok büyük olacaktır.

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 25. bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı