Kanatsız Kuşlar, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Kemal Uzun yaptığı, başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı ve Deniz Bolışık'ın paylaştıkları Kanatsız Kuşlar dizisi 28. yeni bölümü ile Perşembe günü 20:00'de ATV'de. İşte, Kanatsız Kuşlar 28. yeni bölüm fragmanı ve özeti...
KANATSIZ KUŞLAR 28. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ahmet'in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için Zeynep'in yaptığı hamle, şok edici bir şekilde sonuçlanır. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur.
Tuba, evden gönderilmek üzeredir artık. Acilen yeni bir plan yapması gerektiğini düşünürken beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişmandır. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçer.
KANATSIZ KUŞLAR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KANATSIZ KUŞLAR 27. BÖLÜM ÖZETİ
Hastanede zor saatler geçiren Aysun, kendine gelebilecek midir? Olay kendi teknesinde gerçekleştiği için yardım etmeye çabalayan Kemal, Muzaffer ile karşı karşıya gelir. Bu sırada Aysun'un rahatsızlığının nedenini öğrenen Kemal, duyduklarına inanamaz. Bu olayın sorumlusunun kızı olabileceği hiç aklına gelmemiştir. Öte yandan Nefise'nin Mert için yaptığı fedakarlıklardan oldukça etkilenen Muzaffer, kendisi de Nefise'nin çocuklarına yakın olmaya çalışır. Ancak Kemal, daha atak davranmıştır ve o da Nefise'nin çocuklarının kalplerini kazanmaya kararlıdır.
Mert'in annesine olan özlemini bilen Tuba, zavallı çocuğun zaafını kendi lehine kullanmaya çekinmez.. Şirketin yeni ortağı Muzaffer ile tanışmıştır. Hem Muzaffer hem de Zerrin bu yeni ortağı çok sever. Zeynep ise bu kişinin Ahmet olduğuna Onur'dan başka kimseyi inandıramayınca, gizli bir takibe başlar. Onur'dan habersizce kalkıştığı bu takibin sonunda şok edici bir gerçekle karşılaşır. Adeta çıldıran Zeynep'in gözü dönmüştür.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.