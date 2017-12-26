Kanatsız Kuşlar, Koliba Film imzalı, yönetmenliğini Kemal Uzun yaptığı, başrollerini Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı ve Deniz Bolışık'ın paylaştıkları Kanatsız Kuşlar dizisi 28. yeni bölümü ile Perşembe günü 20:00'de ATV'de. İşte, Kanatsız Kuşlar 28. yeni bölüm fragmanı ve özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 28. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ahmet'in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için Zeynep'in yaptığı hamle, şok edici bir şekilde sonuçlanır. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur.

Tuba, evden gönderilmek üzeredir artık. Acilen yeni bir plan yapması gerektiğini düşünürken beklediği fırsat ayağına gelmiştir. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişmandır. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçer.

KANATSIZ KUŞLAR 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KANATSIZ KUŞLAR 27. BÖLÜM ÖZETİ

Hastanede zor saatler geçiren Aysun, kendine gelebilecek midir? Olay kendi teknesinde gerçekleştiği için yardım etmeye çabalayan Kemal, Muzaffer ile karşı karşıya gelir. Bu sırada Aysun'un rahatsızlığının nedenini öğrenen Kemal, duyduklarına inanamaz. Bu olayın sorumlusunun kızı olabileceği hiç aklına gelmemiştir. Öte yandan Nefise'nin Mert için yaptığı fedakarlıklardan oldukça etkilenen Muzaffer, kendisi de Nefise'nin çocuklarına yakın olmaya çalışır. Ancak Kemal, daha atak davranmıştır ve o da Nefise'nin çocuklarının kalplerini kazanmaya kararlıdır.

Mert'in annesine olan özlemini bilen Tuba, zavallı çocuğun zaafını kendi lehine kullanmaya çekinmez.. Şirketin yeni ortağı Muzaffer ile tanışmıştır. Hem Muzaffer hem de Zerrin bu yeni ortağı çok sever. Zeynep ise bu kişinin Ahmet olduğuna Onur'dan başka kimseyi inandıramayınca, gizli bir takibe başlar. Onur'dan habersizce kalkıştığı bu takibin sonunda şok edici bir gerçekle karşılaşır. Adeta çıldıran Zeynep'in gözü dönmüştür.

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 28. yeni bölüm

Kanatsız Kuşlar 28. yeni bölüm fragmanı

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