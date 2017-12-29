Kanatsız Kuşlar dizisi 28. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Dizinin bu bölümünde Muzaffer, eşi Nefise ile arasına düzeltebilmek için her yolu denedi ve sonunda başardı. Son bölümün ardından izleyiciler yeni bölümü merak ederken, Kanatsız Kuşlar 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Kanatsız Kuşlar 29. bölüm ne zaman? İşte Kanatsız Kuşlar 29. bölüm fragmanı ve 28. bölüm özeti...
KANATSIZ KUŞLAR 29. BÖLÜM FRAGMANI: NEFİSE VE MUZAFFER ARASINDA BUZLAR ERİYOR
Atv'de yayınlanan Kanatsız Kuşlar dizisi 28. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün ardından 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Muzaffer, Nefise'ye evlerine geri dönmesini söylüyor. Muzaffer ile Nefise'nin arasındaki buzlar eriyor ve Nefise bu teklife sıcak bakıyor. Nefise'nin oğlu ise eve dönmeme konusunda ısrarlı. Peki, Nefise eve geri dönecek mi? Merak edilen sorunun yanıtı 11 Ocak 2018 tarihinde yayınlanacak yeni bölümde belli olacak.
İşte Kanatsız Kuşlar 29. bölüm fragmanı;
KANATSIZ KUŞLAR 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ahmet'in gerçeği itiraf etmesini sağlamak için Zeynep'in yaptığı hamle, şok edici bir şekilde sonuçlanır. Muzaffer ise Nefise ile arasını düzeltebilmenin bir yolunu aramaktadır. Mert'in desteğiyle Nefise ile Aysun'u yemeğe çağırır. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur. Bu yemek sırasında Nefise'ye özel bir teklifte bulunur. Onur, Zeynep'e tavır gösterdiği için pişmandır. Bunun üzerine, bir de sevdiği kızın başına gelen talihsizliği öğrenince bunun hesabını sormak üzere harekete geçer.
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