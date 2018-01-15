Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur gibi isimlerin rol aldığı Kanatsız Kuşlar dizisi 29. son bölümü ile ekranlara gelip, izleyicisinden tam not almıştı. Son bölümün ardından dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanını araştırmaya başlamıştı. Beklenen 30. yeni bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. Peki, Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölümde neler olacak? İşte, Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

KANATSIZ KUŞLAR 30. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kanatsız Kuşlar dizisi 30. yeni bölümü ile 18 Ocak Perşembe saat 20:00'de ATV'de ekranlara gelecek!

KANATSIZ KUŞLAR 29. SON BÖLÜM ÖZETİ

Nefise, Kemal'den gelen iş teklifini geçici olmak şartıyla kabul etmek zorunda kalmıştır. Muzaffer ise bu olay karşısında Kemal'in niyetini iyice anlar ve beklenmedik bir şekilde Kemal'in karşına dikilir. Talat'ın kurduğu yeni oyunda ise, hedefte Cemre vardır. Ahmet'in Cemre'yi etkilemesini ve Zeynep'i derinden yaralamasını ister.

Muzaffer çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile olarak villada yaşayabileceklerini Nefise'ye söylediğinde, aşılmayan önemli bir engel yüzünden yeni bir çıkmaza girerler. Birlikte bunun da üstesinden gelebilecekler midir? Diğer tarafta, Kemal de boş durmamaktadır ve Nefise'nin büyük sırrının peşindedir.

Kanatsız Kuşlar

Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölüm

Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölüm fragmanı

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