Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı için izleyicilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Ekrana gelen 29. bölüm sonrasında yeni bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, fragman için internet üzerinde "Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı" aramasını yapmaya başladı. Peki Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar.

KANATSIZ KUŞLAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Oyuncu kadrosunda Melis Tüzüngüç, Ümit İbrahim Kantarcılar, Ahmet Varlı, Deniz Bolışık, Fatih Al ve Servet Pandur gibi isimlerin yer aldığı Kanatsız Kuşlar, 29. bölümüyle izleyicisiyle buluştu.

Sona eren 29. bölüm sonrasında izleyiciler yeni bölüm fragmanı için bekleyişe geçti. Önümüzdeki hafta ekrana gelecek olan 30. bölümde neler yaşanacağını öğrenmek isteyen izleyiciler, ipuçlarının verileceği 30. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor. Yayınlanacak olan fragmanda, izleyicilere 30. bölüm hakkında ipuçları verilecek.

KANATSIZ KUŞLAR 29. BÖLÜM

Nefise, Kemal'den gelen iş teklifini geçici olmak şartıyla kabul etmek zorunda kalmıştır. Muzaffer ise bu olay karşısında Kemal'in niyetini iyice anlar ve beklenmedik bir şekilde Kemal'in karşına dikilir.

Muzaffer çocuklarıyla birlikte mutlu bir aile olarak villada yaşayabileceklerini Nefise'ye söylediğinde, aşılmayan önemli bir engel yüzünden yeni bir çıkmaza girerler. Birlikte bunun da üstesinden gelebilecekler midir?

Diğer tarafta, Kemal de boş durmamaktadır ve Nefise'nin büyük sırrının peşindedir...

Kanatsız Kuşlar 30. yeni bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar 30. bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar yeni bölüm fragmanı

Kanatsız Kuşlar 29. bölüm özeti

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