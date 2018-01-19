Kanatsız Kuşlar son bölümünde izleyici yine heyecanlı anlara tanık oldu. Nefise ise Kemal tarafından sırrının ne kadarının bilindiğini merak ediyor. Emre'ye Muzaffer'in evinde yaşama teklifine karşılık hiç beklemediği bir teklif de Kemal'den geldi. Öte yandan Nefise, Kemal'in yanında daha fazla çalışmasını istemeyerek işten çıkması için Emre'ye baskı uygulamaya başladı. Peki Kanatsız Kuşlar yeni bölüm ünde neler yaşanacak?

KANATSIZ KUŞLAR 31. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

"Seni çok özledim baba!"

KANATSIZ KUŞLAR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Kemal, Nefise'ye onu daha önceden tanıdığını söylemiştir. Nefise bu durum karşısında ne yapacağını bilemez. Endişe ve panikle kendinden geçince, oteldeki Muzaffer duruma müdahale eder. Muzaffer, karısıyla Kemal arasındaki bağlantıyı merak etmeye başlar.

Nefise ise Kemal tarafından sırrının ne kadarının bilindiğini merak etmektedir. Emre'ye Muzaffer'in evinde yaşama teklifine karşılık hiç beklemediği bir teklif de Kemal'den gelir. Öte yandan Nefise, Kemal'in yanında daha fazla çalışmasını istemeyerek işten çıkması için Emre'ye baskı uygulamaya başlar.

Talat'ın kurduğu oyun sonucunda Cemre, Ahmet'in Kartal Kara olduğuna inanmaya başlamıştır. Kartal'ın (Ahmet), Cemre'nin çevresinde dolaşmasından endişe duyan Zeynep, kız kardeşine sert bir uyarıda bulunur. Ancak bu uyarı beklediği gibi karşılık görmeyecektir. Onur ile Zeynep, ailelerine evleneceklerini açıklamışlardır. Tuba ise beklemediği bir anda, hiç ummadığı bir şekilde Muzaffer tarafından villadan gönderilir.

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